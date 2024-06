Por Joan Centelles Martínez |

'Así es la vida' recibía en su plató a Alejandra Rubio el pasado 25 de junio. Tras la exclusiva del embarazo, aparecía en el programa del que es colaboradora habitual para hacer frente a algunas de las críticas vertidas por varios rostros de la cadena como Ana Rosa Quintana o Alexia Rivas. "Han sido crueles, pero en su conciencia queda (...) Por cierto, Alexia Rivas, trabajo en lo mismo que tú. Y trabajo mucho, gracias a Dios", lanzaba Rubio. Ante estas palabras, Rivas ha optado por no callarse y le ha replicado en 'Vamos a ver'.

Alejandra Rubio en 'Así es la vida'

"¿Hay algo que te toque en lo personal?", le empezaba preguntando Joaquín Prat a su compañera si le habían afectado estas declaraciones. "Se refirió a mí con nombre y apellidos, entonces sí.. Dice que hace el mismo trabajo y para hacerlo hay que ver los vídeos enteros", se defendió la colaboradora. "".

En la primera contestación de Rubio, la hija de Terelu Campos hizo alusión a la poca sororidad que, en su opinión, hay en televisión. "Me da vergüenza por las mujeres que he visto en el vídeo", dijo antes de nombrar explícitamente a Alexia Rivas. En la réplica, Rivas también ha hecho alusión al asunto: "Para hablar de feminismo y de machismo, yo le emplazaría a entender lo que es el feminismo. Si yo como mujer hago una cosa mal me podéis criticar todos, eso no es feminismo o machismo".

La defensa final

La colaboradora de 'Vamos a ver' continuó defendiendo su trabajo y profesionalidad. "No ha entendido el discurso ni absolutamente nada de lo que hemos dicho en los platós. Yo seguiré comentando e intentaré, siempre con respeto y argumentación, decir lo que pienso porque soy libre", expresó Alexia Rivas, que aprovechó para dejar claro que no se achanta ante nada ni nadie. "Es algo que me caracteriza y que no quiero perder, me da igual a quien tenga enfrente. Ninguno es más que yo y voy a seguir siendo libre".