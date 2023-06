Por Beatriz Prieto |

La décima gala de 'Tu cara me suena' se emitió en Antena 3 la noche del viernes 2 de junio, en la que los nueve concursantes de la edición trataron de alcanzar los 3.000 euros para donar, una semana más. Un objetivo que por fin alcanzó Alfred García, después de sorprender a todos los presentes con una potente imitación de Michael Jackson que sacó un lado menos conocido y más atrevido del catalán.

Alfred García imita a Michael Jackson en la gala 10 de 'Tu cara me suena'

"No solo es como bailar, sino también es cómo cantar.", apuntó Manel Fuentes , en su conversación previa con García. "Es una bestia, además esta actuación es solo él, su cuerpo y su voz", declaró el catalán sobre Jackson, antes de subirse al escenario, donde su número generó una gran ovación. "¿Esto es real? Alfred, maravilloso.. La verdad es que ha sido alucinante", valoró Carlos Latre , consciente de que su Michael Jackson sería, puesto que había "sido muy bueno".

En el caso de Chenoa, la cantante se declaró "una fanática confesa de Michael, me encanta y crecí con él en casa", antes de alabar a García por su trabajo: "Lo has hecho todo. He alucinado, porque no me lo esperaba. Tan bien hecho, no me lo esperaba". "Me alegra mucho cuando alguien se esfuerza por hacer algo y le sale bien. Sé que para ti hoy era un reto, porque hacer de Michael Jackson lo pueden hacer muy pocas personas y estabas muy nervioso antes de salir", destacó Àngel Llàcer, antes de asegurar que "creo que esta actuación es de las mejores que he visto en los diez años de 'Tu cara me suena'".

Ese aplauso se queda corto para tu pedazo de actuación, @alfredgarcia. ????



¡Tú sí que eres un rey! ????????#TCMS10



Sigue el directo en @ATRESplayer ?? https://t.co/nWWoRCPygJ pic.twitter.com/xbKd3BMLMd — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 2, 2023

"El equilibrio perfecto"

Incluso Lolita Flores admitió ser una gran fan de Jackson, a quien había tenido ocasión de ver en directo tiempo atrás, para después valorar la actuación de García: "Yo hoy te he visto que me ha sorprendido, porque no pensaba jamás que pudieras llegar a hacer algo tan difícil como lo que hacía Michael Jackson". Con ese precedente, poco sorprendió que los cuatro miembros del jurado otorgaran al catalán sus respectivos doces, momento en el que Chenoa destacó de García "es una de las galas donde más te has salido de tu registro".

"Has tenido el equilibrio perfecto para ser una actuación que te saca de la zona de confort. Y es muy complicado para alguien que sé que tiene mucho respeto por lo que hace y eso hace que no te dejes quitar la vergüenza. Y hoy lo has hecho muy bien", añadía la jueza, a cuya valoración se sumó el apoyo del público, que también dio la máxima puntuación a García y, con ella la victoria absoluta. "No me lo esperaba. Estoy muy emocionado, sobre todo quiero dar las gracias a todo el equipo de 'Tu cara me suena' porque cuidan muchísimo a las personas y ese es el verdadero éxito", declaró el catalán.