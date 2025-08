'Alien' invade el 'Planeta Tierra' en Disney+: "Estamos atrapados entre la IA y los monstruos del pasado"

Por Alejandro Rodera |

'Alien' traspasará una nueva frontera el. La franquicia de terror espacial, que arrancó en 1979 a lomos de, debutará en el medio televisivo este mismo verano con ' Alien: Planeta Tierra ', una apuesta extremadamente ambiciosa de FX que en España se podrá ver a través de Disney+ y que

Sin embargo, antes de que las criaturas de la saga invadan nuestro planeta hemos tenido la oportunidad de asistir a una rueda de prensa virtual con los responsables de la serie, que han hecho todo lo posible para que el universo inaugurado por Ridley Scott se regenere sin perder el impacto de antaño.

Timothy Olyphant interpreta al sintético Kirsh en 'Alien: Planeta Tierra'

"En el corazón de 'Alien' se encuentra el conflicto de la humanidad entre naturaleza y tecnología, con ambas intentando exterminarla. En el caso de las películas, la pregunta es si los protagonistas pueden sobrevivir, pero en la serie lo que está en juego es la supervivencia de toda la humanidad", arranca el showrunner Noah Hawley, que vuelve a colaborar con la cadena de pago tras haber sido el demiurgo de 'Fargo' y 'Legion'.

Para ahondar en ese conflicto, 'Alien: Planeta Tierra' nos traslada al año 2120. En ese momento, el planeta está controlado por cinco corporaciones (Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold) y los humanos conviven con tres tipos de seres modificados: los cíborgs, humanos acondicionados con partes artificiales o biológicas; los sintéticos, robots humanoides con inteligencia artificial; y los recién llegados híbridos, que van un paso más allá al introducir una conciencia humana en un robot.

El primero de esos híbridos, que han sido ingeniados por Prodigy, es Wendy, que nace de la fusión entre una mente infantil y un cuerpo superdotado. "El conflicto de la serie se explora observando el mundo adulto a través de los ojos de una niña, porque los niños son malos mentirosos. No saben fingir que no están asustados. No dan por hecho cosas que los adultos sí asumen. Por tanto, atravesar el prisma de Wendy aporta una decencia pura con la que enfrentarse a los males del mundo adulto", reflexiona Hawley.

Wendy (Sydney Chandler) está en el centro del conflicto que plantea 'Alien: Planeta Tierra'

Origen peterpanesco

El nombre de la protagonista, interpretada por Sydney Chandler ('Sugar'), es una clara referencia a 'Peter Pan', pero no es la única. De hecho, el creador de los híbridos, el siempre descalzo Boy Kavalier (Samuel Blenkin), recuerda al espíritu libre popularizado por Disney. "La humanidad está atrapada entre el futuro de la IA y los monstruos del pasado. Entonces, cuando se me ocurrió la idea de introducir niños en la historia, la analogía de 'Peter Pan' entró de lleno", señala Hawley.

Y para que se creara un sentimiento de comunidad similar al de los niños de 'Peter Pan', fue clave que el rodaje tuviera lugar en Tailandia. "Nos unió como reparto. Pasamos más de seis meses ahí, pero nos sentimos bienvenidos", reconoce Alex Lawther, que da vida a Hermit, el hermano de Wendy. "Al llegar a un nuevo lugar, los lazos se estrecharon muy rápido", añade Chandler.

Samuel Blenkin encarna a Boy Kavalier en 'Alien: Planeta Tierra'

Cambio de formato

Uno de los grandes desafíos de 'Alien: Planeta Tierra' ha sido trasladar la forma y el fondo de la saga, que ya ha pasado por varios reinicios, al formato televisivo, el cual exige una mayor amplitud pero también proporciona un mayor margen de exploración. "Una película de 'Alien' es una historia de supervivencia de dos horas, y una serie de televisión es un formato extendido en el que tienes que invertir en muchos personajes que no mueren y tienes que conocerles a ellos y las temáticas que les rodean en la franquicia", apunta Hawley.

"Así pues, para mí el desafío era apartar por un tiempo a los monstruos y pensar en qué debía ser la serie. ¿Dónde radica el drama que veremos semana a semana? No me preocupan los monstruos, porque en el momento en el que los metemos sabemos que el impacto está garantizado, así que teníamos que crear un drama humano con muchos monstruos humanos y ahí explorar muchos problemas proyectados en el futuro", remata.

Aun así, eso no significa que los monstruos hayan sido desterrados. Tanto es así que uno de los detonantes del conflicto principal de la serie es el aterrizaje forzoso de una nave de Weyland-Yutani en Prodigy City. En su interior se encuentran formas de vida desconocidas y amenazantes que no solo sorprenderán a los personajes de la ficción.

"En relación al Xenomorfo hay un proceso de descubrimiento que, después de siete películas, no podemos replicar. Pero al introducir nuevas criaturas, de las cuales la gente no sabe cómo se alimentan o se reproducen, entonces sientes pavor cada vez que las ves en pantalla o, incluso, cuando no están a la vista pero sabes que andan por ahí. Para el público, estamos proporcionando la misma sensación que brindó 'Alien' en su momento", promete el guionista y director.

Hermit (Alex Lawther), Siberian (Diêm Camille) y Rashidi (Moe Bar-El) en 'Alien: Planeta Tierra'

El día de mañana

Al tratarse de un proyecto de tales dimensiones, el plan del equipo no se limita a esta primera temporada, sino que han trazado una hoja de ruta que contempla múltiples entregas para indagar en un universo repleto de sombras (y alguna que otra luz). "En 'Star Wars' las cosas marchan bien, pero en 'Alien' no. Mi responsabilidad al traer 'Alien' a la pequeña pantalla es tratar de crear una visión del futuro en la que los personajes se planteen qué significa ser humano y si la humanidad se puede sobreponer a sus pecados, y eso quizá pueda aportar algo de optimismo", razona Hawley.

Y es que en el núcleo de 'Alien: Planeta Tierra', como sucede en las grandes entregas de la franquicia, está una inquietud que Hawley no piensa vulnerar: "Mi ambición es que este género aporte entretenimiento, pero que no sea solo una serie divertida repleta de acción y terror, ya que pienso que la ciencia ficción tiene la responsabilidad de abordar los problemas a los que nos enfrentamos y tratar de imaginar un futuro en el que podamos resolverlos".