La pulla de Celia Villalobos a los políticos en 'MasterChef Celebrity': "Al ver tantos chorizos, los he hecho"

Celia Villalobos es una de las aspirantes que más expectación genera en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 5'. La razón de este gran interés es que Villalobos estuvo en la primera línea de la política española hasta el año pasado. Durante varias décadas, la malagueña ha ocupado grandes cargos de responsabilidad dentro del Partido Popular y ahora parece que no le importa hablar abiertamente sobre esa etapa o las cosas que vio en dicho período.

Celia Villalobos y Gonzalo Miró presentan su plato hecho con chorizo en la segunda gala de 'MasterChef Celebrity 5'

Así, la exdiputada no ha dudado en lanzar una pulla a la clase política con la elección de un ingrediente con el que trabajar en el primer cocinado de la segunda gala del talent culinario de La 1. Villalobos, que formaba equipo con Gonzalo Miró, tenía que escoger un embutido para cocinarlo y se decantó por el chorizo mientras afirmaba entre risas: "Yo es que como veo tantos chorizos, pues hemos decidido hacer chorizo".

La jugada le salió muy bien a la exministra de Sanidad y es que el plato que elaboró junto a Miró fue el mejor valorado de la prueba. "Si no os importa, le voy a dar cañita", decía Jordi Cruz mientras se comía todo el contenido del plato. Alucinada, Samantha bromeaba poniéndose las gafas: "¿Te estoy viendo bien? Es la primera vez que le veo coger un plato y comérselo". Carlos Latre, invitado a degustar las elaboraciones de la primera prueba, también quiso poner un toque de humor e, imitando a Mariano Rajo y haciendo un guiño con el nombre del partido, dijo: "Es un plato popular".

¿Aznar o Rajoy?

Pero esta no es la primera vez que la expolítica del PP habla sobre esta formación política en las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. En el primer programa, Villalobos dejó claro que ya no tiene ningún vínculo con Aznar, con el compartió etapa en el gobierno durante varios años: "A estas alturas de mi vida, lo que piense Aznar, es que no me importa nada". Florentino Fernández quiso saber entonces cuándo dejó de apoyar al exlíder el PP y Villalobos también se sinceró sobre esa cuestión: "Cuando empezó a meterse con Rajoy. Aznar va y nombra a Mariano pensando que él va a estar en una sillita diciendo: 'Ahora por aquí ahora por allí'. Sin entender una cosa fundamental en política y en la vida: cuando tú te vas, no pretendas que el que se quede haga lo que tú querías porque ese va a echar ceniza sobre tus pasos".