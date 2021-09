El viernes 10 de septiembre, 'Got Talent España' estrenó su nueva edición en Telecinco, sin la presencia de Paz Padilla, con tan solo tres de los jueces habituales. Una ocasión en la que el cantante Álvaro Halley aprovechó no solo para hacer alarde de su voz, con la que llegó incluso a conquistar a Risto Mejide, sino también para defender el arte callejero del que tanto disfrutaba.

Álvaro Halley durante su actuación en la primera gala de 'Got Talent'

"Llevo mucho tiempo tocando en la calle, donde toco actualmente, y quiero encontrar un hueco en un teatro como este" confesó el artista, al subirse al escenario. En su vídeo de presentación, Halley explicó que "desde que estuve viviendo en Italia, haciendo Erasmus, descubrí que me encantaba tocar para gente desconocida y tratar de convencerlos en lo que tardaban en pasar, en unos veinte segundos".

"Hay algo que tiene la calle, que es muy potente y no da un escenario, que es que la gente llega, se acerca, no hay una barrera. Te saca un poco de la zona de confort y a mí eso es lo que más me gusta", confesó el cantante, tras lo cual opinó que "en España, creo que cuesta entender lo del arte callejero, porque se compara a veces con la mendicidad". "Nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer nuestro arte, al fin y al cabo. Yo no lo hago por necesidad, lo hago porque, simplemente, me gusta", defendió el concursante.

"Tienes una voz espectacular"

Tras su actuación, en la que los tres jueces se mostraron encandilados, Mejide le arrojó una camiseta sobre el escenario, sin decir ni una palabra, en la que se podía leer "El 'sí' de Risto". "Ha sido un homenaje a los que tocáis en la calle, en vez de tirarte una moneda, te he tirado el "sí de Risto", explicó el juez, puesto que "no tengo argumento. Ante un talento así, uno se rinde".

"Ha sido dar la primera nota y ya he flipado. Eres increíble, maravilloso. Tienes una voz espectacular", elogió Edurne, ante lo que el artista se mostró muy contento. "Llevamos todo este tiempo con la pandemia, sin tener una actuación, y venir aquí, con un teatro a rebosar, es genial", confesó Halley, a quien la jueza deseó que "ojalá ahora que estás encima de un escenario, continúes ahí y no te bajes nunca", antes de que tanto ella como sus dos compañeros otorgasen tres "síes".