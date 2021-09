La noche del viernes 10 de septiembre, 'Got Talent España' inauguró su séptima temporada en Telecinco, con una actuación muy especial: la de Laura y su perra Jana. Ambas formaban el dúo "Dog Dancing" y demostraron sus dotes para el baile y las acrobacias sobre el escenario, antes de lo cual quisieron reivindicar la importancia de no abandonar a los animales, un problema sobre el que Risto Mejide también tuvo mucho que decir.

Laura y su perra Jana durante su actuación en 'Got Talent'

"Nos gustaría demostrar las cositas que puedes hacer con tus perros y de esta manera, fomentar un poquito que no haya tanto abandono", confesó Laura, al subirse al escenario junto a su curiosa acompañante, quien "llegó a nuestras vidas hace cinco años". "Es una perra muy avispada, curiosa, simpática, alegre", explicó la concursante, en el vídeo de presentación, en el que relató que "hacemos muchas cosas juntas: deportes caninos, Agility, vamos juntas al pádel, hacemos kayak..."

"Jana y yo somos íntimas amigas", compartió Laura, tras lo cual subrayó el hecho de que su presencia en el talent show era una oportunidad para ellas para "dar visibilidad a todo lo que se puede llegar a hacer con un perrete y que, de esta manera, haya menos abandonos". "Venimos a demostrar que en España todavía hay mucho talento, y no solo entre los humanos", concluyó Laura, quien bailó con su perra Jana, con quien también realizó alguna que otra acrobacia, para diversión y fascinación de todos los presentes.

"No son juguetes"

"Es brutal todas las cosas que sabe hacer. Has ido de menos a más y era muy chulo verlo, porque no te esperas lo siguiente. Ha sido espectacular", valoró Dani Martínez, mientras que Edurne quiso resaltar el hecho de que a Jana "se la veía tan feliz, que es lo que más me ha hecho disfrutar". "Para ella es un juego, le gusta", aclaró Laura. "No quiero perder el foco donde has querido ponerlo: cada año, en este país, se abandonan 150.000 mascotas", resaltó por su parte Risto Mejide.

El barcelonés insistió en que "no son juguetes, no son algo de lo que puedas prescindir un día porque ya no te viene bien". Asimismo, el juez añadió que "es una responsabilidad. Son seres vivos que tienen que convivir con nosotros", antes de que tanto él como sus dos compañeros otorgaran sus "síes" a Laura y Jana. "He tenido nueve perros en mi vida y, al final dije: nunca más. Pero porque sé la responsabilidad que conllevan", confesó Mejide.