Por Beatriz Prieto | |

La undécima entrega de 'La isla de las tentaciones 8', emitida el lunes 24 de febrero, casi trajo consigo un pleno en deslealtades entre las parejas: mientras que Alba García se besaba finalmente con Borja; su novio, Álvaro Rubio, no solo hacía lo mismo con Érika, sino que llegó a mantener relaciones con la tentadora tras invitarla a su habitación. Un momento de euforia que concluyó con el manchego llorando junto a su acompañante por la supuesta culpa, sentimiento que siguió invadiéndolo el día después.

Álvaro se acuesta con Érika en 'La isla de las tentaciones 8'

, donde compartieron varios besos antes de que el manchego se animara a invitarla a su habitación, y no precisamente para dormir.prácticamente al mismo tiempo que su novia se encontraba a solas en el jacuzzi con Borja, momento en el que

"La tensión sexual ha crecido y ha pasado lo que ha pasado", resumía Álvaro, sobre lo que había vivido con Érika, ante la que admitió que "no tengo valores" tras acostarse. "Tú no sabes lo que está haciendo ella", apuntó la soltera, sobre Alba. "Pero da igual, no justifica que yo le haga daño", defendió el manchego, quien añadió que "sabes que no quería fallarla" y admitió que "me ha salido, fin de la historia", dado que "no he pensado en nada más que en mí, yo estaba cómodo y por eso he seguido avanzando con Érika". "Pero creo que las imágenes van a ser muy duras para Alba y no se lo merece", opinó Álvaro.

"No voy a hacer nada más con Érika"

La aparente sensación de culpa de Álvaro no pareció disminuir por la mañana, cuando él mismo fue consciente de que "lo va a ver toda su familia". "Me dejé llevar y, aunque no puedo decir que me arrepiento porque a lo hecho, pecho, pero me siento muy decepcionado conmigo mismo", aseguró el manchego, quien fue criticado por algunas de las solteras por no haberlo pensado antes. "Podría haber hecho las cosas diferentes, pero va a ser súper duro que ella lo vea. Me da mucha pena, porque teníamos una muy buena relación", lamentó Álvaro, tras pasar un tiempo llorando a solas en su habitación.

Este final ???? #LaIslaDeLasTentaciones12



???? Nos vemos el miércoles, a las 22:00h, en @telecincoes con más imágenes para TI ???????? pic.twitter.com/GU2Ol0ZxuB — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 24, 2025

Asimismo, el bajón del novio de Alba continuó en la hoguera mixta, donde aseguró llevar "todo el día destruido. Alba es el amor de mi vida, pero es que no solo la amo a ella. Amo a su familia, me lo han dado todo". "Haga lo que haga, no voy a hacer nada más a partir de ahora con Érika, aunque haya perdido a Alba, porque no se merece ver nada más", prometió además el manchego, quien acabó de rodillas, a los pies de Sandra Barneda, al descubrir los besos de Alba con su amigo Borja. "Sandra, me voy a morir. ¿Por qué le hecho esto?", se rompió Álvaro, ante la presentadora.