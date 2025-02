Por Beatriz Prieto | |

La undécima entrega de 'La isla de las tentaciones 8' arrancó la noche del miércoles 19 de febrero con la hoguera de confrontación de Joel Benedicto y Andrea Arpal, nacida después de que el barcelonés solicitara el encuentro con su novia tras arrepentirse de sus besos con Nataly, sin haber descubierto que Andrea había caído también en la tentación con Borja. Aunque el encuentro arrancó cargado de tensión por el enfado de la barcelonesa, concluyó con un final feliz, puesto que ambos aceptaron abandonar el reality juntos.

Andrea se encara con Joel al llegar a su hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 8'

No entiendo nada", le espetó Andrea a Joel, a su llegada a la hoguera, después de negarse a darle un abrazo. "Sabes que no soy así,. ¿Cuándo he sido así contigo?", confesó el barcelonés, cuya novia le reprochó haber pedido la hoguera "ahora que yo estaba disfrutando y me estaba dejando llevar" tras haber estado "fatal" la mayor parte de la experiencia.

Joel procedió a explicar a su novia por qué había solicitado el encuentro: "La vía fácil habría sido seguir con Nataly en la villa y olvidarme de ti, pero me he arrepentido al segundo cero y estoy aquí, porque no quiero tirar la relación a la mierda". Asimismo, el barcelonés admitió que Andrea le había demostrado "que no eres como todas, yo no entré con esa percepción de ti. Me he dado cuenta de la persona que tengo a mi lado y sé que muchas veces no he valorado lo que tengo". "Ahora no te puedo perdonar así como así", declaró Andrea, tajante, quien opinó que "te has dejado influenciar".

"No te quiero ver así"

La pareja procedió a ver las imágenes de sus respectivas experiencias, empezando por los momentos que Joel compartió con Nataly y que el barcelonés apenas pudo mirar por la vergüenza, lo que despertó más reproches por parte de Andrea. A continuación, Joel descubrió que su novia también se había besado con Borja, algo que habría visto en la anterior hoguera si no se hubiera negado a ver las imágenes de Andrea. "Y luego me reprochas a mí", soltaba el barcelonés, ante una perpleja Andrea que replicó señalando que "ahora me vas a recriminar tú, ya lo que faltaba".

Asimismo, Joel también se sorprendió al ver que su novia había metido a Joel en su cama. "Estoy flipando, no has visto nada así de mí", le recriminó a su pareja, iniciando un cruce de reproches entre los dos en el que Andrea reconoció no estar "arrepentida, porque he hecho lo que he sentido". Para terminar, la pareja también vio el momento en el que Andrea se derrumbó al descubrir la deslealtad de su novio, lo que los animó a compartir el primer abrazo de la hoguera. "No te quiero ver así", lamentó Joel, entre lágrimas, antes de pedir perdón a su novia y reconocerle que "no puedo estar sin ti".

La decisión final

"Te amo, tío. No te quiero perder por nada del mundo, te lo juro", suplicó Joel a su novia, al afrontar la decisión final. Andrea se mostró entonces dispuesta a "a intentar expresarme mejor, que no tengo que ser tan fría y decirte más 'te quiero', que tengo que estar más cariñosa contigo". "Esto es lo que quería escuchar desde hace mucho tiempo, solo te he pedido comunicación y cariño", declaró Joel, entre lágrimas, quien dejó claro que "me quiero ir con ella", tras lo cual llegó el turno de Andrea. "Me ha decepcionado mucho, pero me he dado cuenta de que de verdad le quiero y estoy enamorada de él. Y aunque me ha hecho llorar mucho, le quiero a él y lo elijo a él", declaró la barcelonesa, para alivio de su novio, con quien abandonó la hoguera y, con ello, el programa.