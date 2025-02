Por Beatriz Prieto | |

La emisión de 'La isla de las tentaciones 8' del pasado miércoles 19 de febrero mostró la última aparición de Andrea Arpal y Joel Benedicto como parte del reality. La pareja vivió una tensa hoguera de confrontación que, sin embargo, culminó con la decisión de ambos de volver a España juntos, tras lo cual cada uno regresó a su villa para recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros, como ha ocurrido en las anteriores ediciones. En esta ocasión, sin embargo, dichas imágenes pudieron verse en 'El debate de las tentaciones', aprovechando la primera visita de Andrea, a solas, a plató.

Andrea recuerda cómo se despidió a solas de Borja en 'El debate de las tentaciones'

La barcelonesa apareció en Villa Playa tras su hoguera de confrontación con. Con todos reunidos en el salón, Andrea procedió a contarles lo que había pasado: "He llegado súperenfadada, la verdad, porque no entendía muy bien por qué había pedido la hoguera si él me había puesto los cuernos". "Pero sí que es verdad que,", continuó la barcelonesa, quien compartió con sus compañeros cómo le habían mostrado imágenes de Joel el día después de sus besos con Nataly, ya muy arrepentido.

El bombazo llegó a continuación, cuando Andrea desveló a los presentes que su novio "no había visto nada de Borja, lo ha visto conmigo", lo que despertó exclamaciones de sorpresa, puesto que Joel había pedido ver a la barcelonesa sin saber que ella también había caído en la tentación. "O sea que te ha pedido la hoguera sin saberlo, eso es porque se sentía mal de verdad", apuntó Rubén Torres. Asimismo, Andrea desveló que, al descubrir sus besos con Borja, Joel "se lo ha tomado bien, me ha entendido un poco" y compartió su decisión final: "Me había hecho mucho daño, pero si es cuchaba a mi corazón, quería irme con él".

"Pensábamos que era por venganza"

"Es surrealista, ¿no? Se han perdonado unos cuernos", comentó Borja, antes de preguntar con cachondeo si "a la boda me invitas". "¡Vivan los cuernos! Digo, ¡vivan los novios!", añadió el tentador, con quien Andrea mantuvo una conversación a solas. "No me esperaba que lo perdonases, ni tanto tú a él como él a ti. Pero somos humanos, sé que se puede perdonar, sé que el amor existe y si tú estás súperbien con él y confiando plenamente...", declaró el soltero.

"Ahora hay un proceso, tenemos que hablar las cosas fuera y que todo vaya bien", matizó la barcelonesa, sobre su relación con Joel, antes despedirse de Borja con un cariñoso abrazo y el deseo de mantener el contacto fuera del reality. Ya de vuelta en su habitación, junto a sus compañeras, Andrea volvió a compartir su sorpresa por el hecho de que Joel "se ha arrepentido sin ver nada". "Ya, eso sí que es raro, ¿eh? Que pensábamos que era por venganza", coincidió Alba García, en unas imágenes que concluyeron con las chicas abrazando a la barcelonesa, a la que despidieron junto a los tentadores en medio de una cariñosa ovación.