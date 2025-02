Por Beatriz Prieto | |

La noche del lunes 24 de febrero, Telecinco emitió la duodécima entrega de 'La isla de las tentaciones 8' con las esperadas hogueras mixtas, la gran e inesperada novedad de la temporada. José Carlos Montoya, Tadeo Corrales, José Carlos Montoya, Bayan Al Masri y Alba García fueron los encargados de estrenarla, viendo las respectivas imágenes de sus parejas junto a sus compañeros de villa, lo que despertó varios rifirrafes y hasta momentos de acercamiento. Un encuentro al que, además, Sandra Barneda puso fin con un importante anuncio: la luz de la tentación se apagaba a partir de entonces.

Tadeo, Bayan, Montoya y Alba reaccionan al anuncio de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 8'

, comunicó la presentadora, ante lo que Montoya comentó con ironía que "la mía se quedó desactivada desde el primer día, pero bueno, me alegro". Asimismo, Barneda añadió que, "por primera vez en 'La isla de las tentaciones',", dejando claro así el motivo de dicha decisión, puesto que la pareja formada por Alba y Álvaro Rubio también había caído: ella se había besado con Borja, mientras que él había llegado incluso a acostarse con Érika.

"Madre mía, qué vergüenza. Me parece vergonzoso que hayamos hecho saltar todas las alarmas. Eso dice de nosotros y deja mucho que desear, unos más y otros menos", confesó Tadeo, momento en el que Montoya intervino para señalar que "yo no me siento avergonzado, perdona que discrepe". "Yo te entiendo, pero me está doliendo porque me estoy sintiendo avergonzado. Yo me he enamorado por primera vez, a mí me han partido el corazón y he sufrido mucho. La he respetado al máximo, un hombre tiene que saber lo que quiere y yo lo que quiero es quererme a mí mismo", defendió el sevillano.

"No me siento avergonzado"

"Pero Montoya, te puedes querer a ti mismo sin saltar ningún límite", apuntó Barneda, con cierto hartazgo. "Claro, pero yo digo a boca llena que he sentido que esa persona me ha dado las carencias que mi pareja me ha demostrado. Entonces, estoy aquí para comprobarlo. No me siento avergonzado y no me voy a echar eso", contestó con seguridad el aludido, a quien Bayan planteó si "de verdad que Gabriella te ha dado más que Anita". "Lo siento, os va a sorprender", se limitó a contestar Montoya. Barneda procedió a despedirlo entonces, junto a su compañero, poniendo así punto final al encuentro: "Espero que esta hoguera os haya servido, que os hayáis puesto en el lugar de la otra villa".