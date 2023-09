Por Redacción |

'Amar es para siempre' ya tiene su final en el horizonte, pero antes de eso deleitarán a sus incondicionales seguidores con una última temporada. El equipo de Atresmedia, Diagonal TV y algunos de los intérpretes de la serie se han reunido en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz para contar en una rueda de prensa las claves de los últimos episodios.

Rueda de prensa de 'Amar es para siempre'

. Estamos todos con la piel muy fina porque desde que estrenamos en enero de 2013 hemos trabajado día a día sin descanso", asegura Lucía Alonso-Allende, subdirectora de Ficción de Atresmedia TV. "'Amar' tiene el éxito que tiene gracias a este maravillosos viaje, que hubiera sido de otra manera sin Diagonal porque desde un principio teníamos claro qué serie queríamos y que durase". Además, afirma que: "No queremos conformarnos y hemos visto que era el momento oportuno de que llegara el final".

La directiva ha comentado que llevan meses trabajando en el final, y es que no cabe duda de que cerrar una serie diaria tan longeva es un auténtico reto. "Hasta aquí hemos llegado con una serie que ha roto moldes", saca pecho Jaume Banacolocha, CEO de Diagonal TV, que revela que hay mucha tranquilidad en el plató para todas las escenas que se están haciendo. "Ha llegado el final que en algún momento tenía que llegar; nada es para siempre".

El equipo de 'Amar es para siempre' ha presumido de encontrarse en el momento álgido del proyecto y haber "hecho historia viva de la televisión", como dice su director, Eduardo Casanova. "No es un final de cancelación, sino que es bueno haber sabido decir que hasta aquí", asegura el responsable de la productora. "Antena 3 ha tomado una buena decisión, aunque a mí no me guste. Esta temporada a mí me parece una maravilla".

Para esta temporada final, han construido nuevos decorados y han ampliado el número de exteriores. "Queremos devolverle al público lo que nos pide: traeremos de vuelta a la Plaza de los Frutos a personajes muy queridos", anuncia Casanova. Sobre la emisión del esperado final, el equipo asegura que todavía no tienen fecha, por lo que todavía no se plantean la opción de emitirlo en prime time. En suma, han asegurado que las miras están puestas en hacer una temporada a la altura, por lo que de momento no se plantean una continuidad o un spin-off.

El final de Manolita y Marcelino

A la rueda de prensa han asistido Itziar Miranda y Manuel Baqueiro, quienes durante tantos años han dado vida a Manolita y Marcelino. "Gracias por el regalo que me habéis hecho", expresaba la actriz. "Manolita es el personaje más bonito de la televisión, es una mujer que ha hecho mucho por salir adelante y con la que se ha sentido identificada mucha gente". Tiene claro que "las cosas se acaban", pero se encuentra "muy emocionado porque va a ser muy hermoso". Por su parte, el que fuera finalista de 'MasterChef Celebrity' ha asegurado que pensaba que no iba a llegar el final, momento en el que no ha podido reprimir las lágrimas: "La serie no es para siempre, pero yo me llevo una familia para siempre".

Equipo de 'Amar es para siempre'

El resto del reparto allí presente también se ha deshecho en halagos hacia la ficción diaria. "'Amar' es un acontecimiento extraordinario, es un proyecto maravilloso, es entrar en el mundo de la felicidad, todo tocado con una varita mágica, con mucha humanidad", comentaba Miriam Díaz-Aroca. "Somos una familia deconstruida al completo", asegura Roberto Álvarez. "El primer día nos presentamos los veteranos y los nuevos y comentábamos que todos los actores que han pasado por aquí siempre decían que trabajar en 'Amar' es una maravilla". Además, ha lanzado una reivindicación hacia la ficción diaria y ha ensalzado este proyecto: "'Amar' ha creado escuela, todas las series diarias han aprendido de ella".

Precisamente de esta escuela ha hablado Aida Folch, quien tiene la sensación de que 'Amar' "te convierte en mejor actor", pues "tienes solo dos oportunidades y tienes que resolver muchas cosas". Por último, Andrea Guasch, otra de las incorporaciones más recientes, ha asegurado que la diaria ya se ha convertido en su casa y alaba la comprensión de los intérpretes veteranos: "Todos saben que los que venimos nuevos llegamos acojonanos y nerviosos, entonces nos ayudan mucho".