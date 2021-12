El universo de 'The Boys' se expande en Amazon Prime Video. Durante la Comic-Con celebrada en Brasil, la popular plataforma ha anunciado la producción de 'The Boys: Diabolical', un spin-off animado basado en la ficción de superhéroes que estará disponible a lo largo de 2022. Esta antología contará con ocho capítulos en los que se abordarán historias de este peculiar mundo no reveladas hasta la fecha. Eric Kripke, productor ejecutivo y showrunner de la serie original, adelanta la fase en la que se encuentra el mencionado proyecto.

Elenco de 'The Boys' en su segunda temporada

"Ya casi hemos terminado los ocho episodios de nuestra serie de animación, 'Diabolical'. Reunimos a unos creadores increíbles y les dimos una regla... es broma, no hay reglas. Han hecho algo muchísimo mejor", expone. De igual modo, Karl Urban, actor que se mete en la piel de Billy Butcher en la adaptación del cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson, advierte a los espectadores de lo disparatada que será esta nueva trama: "¿Creéis que 'The Boys' es demente? Esperad a ver esto".

Por otro lado, Evan Goldberg y Seth Rogen, productores ejecutivos de la ficción, admiten que "Animatrix" es el verdadero motivo de inspiración que les ha llevado a apostar por este nuevo trabajo, del cual Amazon aún no ha confirmado si su llegada se producirá antes o después del desembarco de la tercera temporada de 'The Boys', cuya fecha de estreno todavía no se ha fijado de manera oficial, si bien sí se conoce que tendrá lugar en 2022: "Desde que vimos 'Animatrix', una colección de cortos situada en el universo de "Matrix", quisimos copiarlo. Hoy ese sueño se ha hecho realidad", reconocen entusiasmados.

El universo continúa creciendo

'The Boys: Diabolical' será el segundo spin-off de 'The Boys' que forme parte del catálogo de Amazon, puesto que anteriormente la plataforma ya encargó la producción de una historia ambientada en una universidad para superhéroes adolescentes, que fue estrenada en el mes de septiembre de 2021 con Craig Rosenberg a los mandos del guion. Junto a Goldberg y Rogen, 'Diabolical', producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television Studio, contará en su equipo de responsables de creación con Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Justin Roiland, Andy Samberg, Aisha Tyler, Simon Racioppa y Ben Bayouth.