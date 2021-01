Los héroes de 'The Boys' se montarán una orgía descomunal en la tercera temporada

Muchos fans de los cómics de 'The Boys' se preguntaban si la serie de Amazon Prime Video se iba a atrever a incluir en su próxima temporada el Herogasm, uno de los momentos más atrevidos y polémicos de la obra creada por Garth Ennis y Darick Robertson. Y ya tenemos la respuesta al misterio.

Eric Kripke, showrunner de la ficción, ha resuelto el misterio publicando un tuit acompañado de una imagen en la que aparece lo que parece la portada del sexto capítulo de la tercera temporada que llevará como título "Herogasm". "Desde el primer día, todos me desafiaron a hacer este episodio. DESAFÍO ALCANZADO, CABRONES", anuncia el guionista.

From day one, everyone dared me to make this episode. CHALLENGE MET MOTHERFUCKERS#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily @Sethrogen @evandgoldberg pic.twitter.com/q4pAMZWZDl