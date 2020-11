Amazon cancela 'Utopía' tras una única temporada

El estreno de 'Utopía' en Amazon Prime Video tuvo lugar el 25 de septiembre, en plena racha ganadora de 'The Boys', que arrasó como un huracán con el lanzamiento progresivo de su segunda temporada. Por su parte, aunque la plataforma no desvele datos de consumo, el remake de la serie de Dennis Kelly no parece haber corrido la misma suerte, y el principal indicativo de ello es que no tendrá continuidad.

Jessica Rothe en 'Utopía'

Tras analizar el rendimiento de la primera entrega, Amazon ha decidido no encargar nuevos episodios de 'Utopía', es decir, que ha cancelado la serie creada por Gillian Flynn ('Heridas abiertas'), como informa Deadline. De esta manera, el proyecto muere definitivamente tras haber sido rescatado a última hora tras la previa cancelación de HBO, que no estuvo de acuerdo con las exigencias de David Fincher.

A pesar de la marcha del director de 'Mank', Flynn se mantuvo como guionista principal de esta adaptación, que, al igual que la serie británica original, sigue a un grupo de fans de una novela gráfica que descubre que entre las páginas de un número secreto se esconde una amenaza real que podría acabar con la humanidad.

Ritmo de infarto

La cancelación de 'Utopía' es tan solo una mancha en el terreno de la producción original de Amazon, que no hará más que crecer en el futuro cercano. Próximamente, la plataforma lanzará títulos tan ambiciosos y esperados como 'El Señor de los Anillos', que explorará una etapa diferente a la de las películas; 'La rueda del tiempo', que adapta otra épica fantástica; o 'Citadel', que supondrá el arranque de una insólita franquicia de espías a nivel global.