Todos los estrenos de Amazon Prime Video en diciembre de 2020

Amazon Prime Video va a cerrar 2020 por todo lo alto. A lo largo del mes de diciembre, la plataforma de streaming del gigante del comercio presentará en sociedad su ambiciosa producción original en España, 'El Cid', que consta de cinco episodios que exploran la historia de origen de uno de los héroes más legendarios de nuestro país, Rodrigo Díaz de Vivar, encarnado porJaime Lorente.

Además de campear con ese título, Prime Video ofrecerá otras propuestas originales: 'The Wilds', un thriller en el que un grupo de adolescentes quedan atrapadas en una isla; la quinta temporada de 'The Expanse', la aclamada apuesta de ciencia ficción que no para de crecer; o 'Escena en blanco y negro', el formato presentado por María Casado y Antonio Banderas, que entrelaza entrevistas con actuaciones musicales.

En el apartado cinematográfico, la nota dominante la pone un repertorio navideño alimentado principalmente por las producciones de Hallmark, la cadena californiana especializada en mostrar las festividades de la forma más idílica posible. Y además de esos títulos con vocación para la evasión también podremos acceder al estreno de cintas como "Sound of Metal", protagonizada por Riz Ahmed, o "Los caminos que no escogemos", con Javier Bardem.

Estrenos de series

- 'Alvin y las ardillas' (Temporadas 1-2 - 1/12)

- 'black-ish' (Temporadas 1-6 - 7/12)

- 'The Wilds' (Estreno - 11/12)

- 'The Expanse' (Temporada 5 - 16/12)

- 'Hawai 5.0' (Temporadas 1-6 - 16/12)

- 'El Cid' (Estreno - 18/12)

- 'The Grand Tour: A Massive Hunt' (Especial - 18/12)

- 'MacGyver' (Temporadas 1-3 - 21/12)

- 'Escena en blanco y negro' (Estreno - Por confirmar)

Estrenos de películas

- "Christmas at Grand Valley" (1/12)

- "Christmas at the Palace" (1/12)

- "Christmas Encore" (1/12)

- "Christmas in Love" (1/12)

- "Homegrown Christmas" (1/12)

- "Pride, Prejudice and Mistletoe" (1/12)

- "Return to Christmas Creek" (1/12)

- "La cita navideña de papá" (4/12)

- "Sound of Metal" (4/12)

- "Hellboy" (10/12)

- 'I'm Your Woman' (11/12)

- "Los caminos que no escogemos" (15/12)

- 'Forte' (16/12)

- "Valley Girl" (20/12)

- "Sylvie's Love" (25/12)

- "Apollo 11" (30/12)

- "El ilusionista" (30/12)

- 'Sudáfrica 2010: 10 años después de nuestra estrella' (31/12)