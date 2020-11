Amazon Prime Video expande su catálogo en España con la integración de los Canales

Amazon Prime Video ha vivido uno de sus mayores triunfos con el lanzamiento de la segunda temporada de 'The Boys', que se ha convertido en todo un fenómeno de masas. A la espera de que se produzca otro éxito de esa magnitud, el gigante del comercio no ha cejado en su empeño de ofrecer un catálogo que compita con el de Netflix, apoyándose en una abundante cantidad de contenido licenciado. Y con ese objetivo, se acaba de añadir una interesante novedad.

Los Canales llegan a Amazon Prime Video

Los usuarios que accedan a Prime Video en cualquier dispositivo se encontrarán a partir de ahora con una fila dedicada a los Canales. Este espacio refleja la integración de varios servicios dentro de la propia plataforma, a los que hay que suscribirse independientemente para poder acceder. Antes de pagar por disfrutar de sus respectivos contenidos se puede navegar por sus librerías, que están totalmente adecuadas a la interfaz de Prime Video.

Por el momento, nos encontramos con ocho canales: StarzPlay (4,99€/mes), que ofrece series tan atractivas como 'Ramy', 'The Great' o 'Normal People'; MGM (3,99€/mes), con las películas que ha desarrollado a lo largo de su longeva existencia; Noggin by Nick Jr. (3,99€/mes), dedicado al público infantil; MUBI (9,99€/mes), especializada en cine de autor; TVCortos (3,99€/mes), que incluye multitud de cortometrajes; OUTtv (4,99€/mes), con películas, series y documentales LGBTQ+; Qello Concerts by Stingray (4,99€/mes), con miles de conciertos de artistas como Beyoncé o Alejandro Sanz; y Mezzo (2,99€/mes), enfocada a los conciertos de música clásica y jazz.

Oferta para todos

Cada uno de esos canales ofrece un periodo de prueba gratuito, ya sea de 30 o 14 días, durante el cual podemos acceder sin límites a sus catálogos antes de comenzar a pagar. Con esta novedad, Amazon Prime Video apuesta una vez más por el contenido de pago dentro de su propia plataforma, que ya cuenta con un apartado de Tienda en el que se pueden alquilar películas actuales, como la "Mulán" de Disney, o clásicos como "Taxi Driver".