Amazon ofrece Prime Video gratis en la zona más afectada por el coronavirus en Italia

El aislamiento va de la mano de un mayor consumo de contenido audiovisual para pasar el tiempo, o eso ha dado por hecho Amazon Prime Video para ajustarse a la nueva realidad global, azotada por la amenaza del coronavirus. Y es que el gigante del comercio ha reaccionado a las medidas gubernamentales tomadas por Italia, el segundo país más afectado por el virus originado en China, brindando su servicio de streaming de manera gratuita hasta el 31 de marzo.

Rose en 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Como recoge Variety, Amazon ha liberado la aplicación de Prime Video en el norte de Italia, la zona más afectada por el coronavirus, permitiendo que sus habitantes, sometidos al aislamiento dictaminado por el Gobierno, puedan acceder a su contenido sin ningún tipo de coste. Por su parte, Mediaset y Telecom Italia han seguido los mismos pasos y han ofrecido sus respectivos servicios de streaming sin coste adicional.

Las medidas implantadas en Italia, que afectan ya a la totalidad del país, también han llevado a la televisión pública, RAI, a adaptar su programación, incrementando así el contenido infantil y juvenil en su parrilla. De esta manera, se pretende proporcionar entretenimiento a los estudiantes, que han emprendido unas vacaciones forzadas ante la crisis del coronavirus. En Italia, ya son más de 9.000 los infectados y más de 400 los fallecidos a causa de esta emergencia sanitaria.

Pokémon para todos

En el caso de Japón, décima región con más casos confirmados de coronavirus, Amazon también ha tomado la decisión de ofrecer contenido gratuito. No obstante, en ese caso, como informa Nintendo Soup, no se podrá navegar por todo el catálogo, pero sí se tendrá acceso sin gastar un yen al anime de Pokémon, hasta el 5 de abril, con la única condición de tener cuenta en Amazon, que no requiere ningún coste.