El videojuego "Alan Wake" prepara su salto a la televisión de la mano de AMC

Todo el mundo quiere un trozo del pastel de la industria del videojuego. Paramount+ está aprovechando la popularidad de "Halo" con una serie del Jefe Maestro, HBO tiene en marcha 'The Last of Us', Prime Video arrancará el rodaje de 'Fallout' este año, Netflix lanzará 'Resident Evil' en julio... Y esas son tan solo unas pocas de las adaptaciones que están en desarrollo en estos momentos, a las que se acaba de sumar la de "Alan Wake" al encontrar finalmente un hogar.

"Alan Wake"

El videojuego de Remedy Entertainment vio la luz en 2010 y, para celebrar su duodécimo aniversario, el director creativo del estudio finlandés, Sam Lake, ha querido comunicar que finalmente ha encontrado un socio a la altura para sacar adelante una versión televisiva. "Algunos recordaréis que hace tiempo hablamos de hacer una serie de televisión. Pues bien, AMC, el maravilloso hogar de series brillantes, ha comprado los derechos de "Alan Wake"", desvelaba el coguionista del videojuego original.

"Hemos estado colaborando para que la serie suceda. Ahora mismo no hay nada más que compartir, pero os lo haremos saber cuando haya algo que anunciar", añadía Lake. Por lo tanto, el proyecto se encuentra en desarrollo en estos momentos y todavía está a la espera de recibir luz verde por parte de AMC, aunque el mero hecho de haber sacado el tema a colación ya supone un avance. Y es que en septiembre de 2018 ya trascendió que el guionista Peter Calloway ('Legion') sería el showrunner de una potencial adaptación, aunque se desconoce si la implicación de AMC alterará esos planes tanto tiempo después.

Bloqueo creativo

El protagonista de "Alan Wake" es un escritor de novelas de misterio que, incapaz de escribir su nuevo libro, viaja junto a su mujer a un pequeño pueblo en busca de inspiración. Allí se ve envuelto en un thriller que podría haber firmado él mismo, y sobre el cual debe arrojar luz (esgrimiendo su linterna) antes de que sea demasiado tarde. El año pasado, Remedy lanzó una versión remasterizada del juego para las consolas de actual generación, y en 2023 llegará su secuela, que supondrá la irrupción de Remedy en el terreno del survival horror.