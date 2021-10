'The Walking Dead' terminará en 2022, pero todavía queda mucho por recorrer en la franquicia de AMC. En estos momentos, conviven la serie matriz y sus dos spin-offs, 'The Walking Dead: World Beyond' y 'Fear The Walking Dead', que en las próximas semanas se complementarán con sus nuevas temporadas. Y eso no es todo, ya que la cadena estadounidense acaba de encargar oficialmente 'Tales of The Walking Dead', la ramificación de la saga que apostará por un formato antológico.

Los caminantes seguirán andando en 'Tales of The Walking Dead'

La primera vez que escuchamos hablar de este nuevo spin-off fue precisamente en septiembre de 2020, cuando se anunció que 'The Walking Dead' terminaría con su undécima temporada. Por aquel entonces, el proyecto se encontraba en fase de desarrollo, a la espera de recibir la luz verde por parte de AMC. Un año más tarde, la cadena se ha decantado por encargar esta nueva serie, que verá la luz en algún momento del próximo verano, como señala Deadline.

La primera temporada de la 'Tales of The Walking Dead' contará con seis episodios que empezarán a grabarse a comienzos de 2022. El principal responsable de esta tercera escisión será Channing Powell, productor de 'The Walking Dead' y 'Fear the Walking Dead', que trabajará mano a mano con el arquitecto de la franquicia televisiva, Scott M. Gimple. Entre ambos darán forma a relatos autoconclusivos, cuyos protagonistas serán tanto personajes ya conocidos como otros inéditos en el universo postapocalíptico.

En plena transición

La hoja de ruta de la saga apunta a que 'Tales of The Walking Dead' servirá de bisagra entre las dos últimas partes de la serie principal. El segundo bloque de la undécima entrega de 'The Walking Dead' arrancará su emisión el 20 de febrero, y la tercera y definitiva tanda está prevista para la segunda mitad del año. En 2023 llegaría un spin-off liderado por Norman Reedus y Melissa McBride, que está siendo desarrollado para coger el testigo como buque insignia de la marca.