La tarde del 5 de agosto, el mundo del fútbol se vio sacudido con una noticia de impacto: Lionel Messi no seguiría formando parte de la plantilla del FC Barcelona. La impactante noticia provocó que muchos seguidores de 'El Chiringuito de Jugones' recordaran una curiosa amenaza que lanzó Josep Pedrerol a finales de 2020. Por entonces, el presentador del espacio de Mega aseguró que, en caso de que el argentino y Sergio Ramos dejaran el Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, él dimitiría de su puesto al frente del formato.

Josep Pedrerol habla de la posible marcha de Sergio Ramos y Lionel Messi, en 2020, en 'El chiringuito de jugones'

"Messi queda libre en dos meses, Ramos puede firmar también con quiera en dos meses", declaraba Pedrerol a principios de noviembre de 2020, en su editorial al arrancar el programa de la jornada. "Messi está harto de los Griezmann, Florentino no le da dos años a Ramos. Messi es el mejor del Barça, Ramos es el mejor del Madrid. Os digo algo: si se van los dos, dimito", manifestó el presentador por entonces, de forma tajante.

Ante la marcha oficial del argentino casi dos meses después de que Ramos no renovara su contrato con el Madrid, las redes sociales no han tardado en recordar las palabras del presentador, cuyo nombre llegó incluso a ser Trending Topic junto a la palabra "dimite", tras darse a conocer que Messi no continuaría en el club en el que debutó con tan solo diecisiete años de edad. De hecho, el impacto de la marcha de Messi provocó que el barcelonés interrumpiera sus vacaciones para situarse al frente del formato futbolístico. "¡Nos vemos a las doce!", comunicó Pedrerol a través de su cuenta de Twitter, en cuanto el programa confirmó que el barcelonés volvería al plató en pleno verano.

"SI MESSI Y RAMOS SE VAN, DIMITO".



El EDITORIAL de @jpedrerol que podría marcar un antes y un después en #JUGONES. ¿SUCEDERÁ?

pic.twitter.com/5XoAxMQStg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2020

¿Cumplirá su amenaza?

Tal era la importancia de la ruptura entre Messi y el FC Barcelona, que Atresmedia apostó incluso por situar 'El chiringuito de jugones' en laSexta, en lugar de dejarlo como parte habitual de la programación de Mega, para dedicarlo por completo al asunto. El formato incluso se decantó por utilizar la promesa de Pedrerol como cebo, algo sobre lo que el barcelonés se pronunció al arrancar el especial. "Luego os hablo de mí y de mi dimisión. Ahora no toca que os lo cuente", comunicó Pedrerol, tras el arranque inicial, momento en el que dejó claro que "hablamos de Messi primero y, luego al final, os cuento que va a ser de mi vida a partir de hoy". Sin embargo, parece poco probable que el barcelonés apueste por cumplir su amenaza, para decepción de aquellos que celebraban la posibilidad de que dimitiera de su puesto, más aún cuando Pedrerol renovó su contrato con Atresmedia a finales de junio de este mismo año.