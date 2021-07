Este verano, 'El Chiringuito de Jugones' no descansa, aunque Josep Pedrerol sí lo hará. Por esa razón, ha sido necesario buscar a un sustituto para presentar la tertulia deportiva de MEGA. No obstante, el programa ha decidido contar con 4 rostros conocidos del espacio para sustituir al veterano conductor. Álex Silvestre, Edu Aguirre, Juanfe Sanz y Darío Montero serán los responsables de dicha función.

Álex Silvestre, Edu Aguirre, Juanfe Sanz y Darío Montero en 'El Chiringuito de Jugones'

En otras épocas estivales, el programa del canal temático de Atresmedia se paralizaba, pero este verano la actualidad deportiva está más candente que nunca. Por este motivo, el formato va a seguir emitiéndose en el late night de MEGA, cubriendo de esta ingeniosa manera la ausencia del periodista deportivo, que renovó recientemente su contrato con el grupo de comunicación.

El primero en ocupar el puesto de Pedrerol será Álex Silvestre, también profesional de la información deportiva que lleva 7 años como redactor y reportero en dicho espacio. Después, será Darío Montero el que se encargará de presentar 'El Chiringuito de Jugones', con un año y medio como trabajador del programa a sus espaldas. Edu Aguirre será el tercero en ponerse al frente del formato y Juanfe Sanz, que lleva ya 11 años de su carrera en el formato, se encargará de cerrar esta suplencia.

¿Qué puede pasar?

El mundo del deporte, y del fútbol especialmente, tampoco descansa en verano. Durante este tiempo, los equipos terminan de perfilar sus plantillas y el futuro de los jugadores puede tomar un rumbo totalmente distinto. De hecho, el destino de uno de ellos es uno de los motivos por los que el programa de MEGA no se va de vacaciones: el de Messi. ¿Qué decisión tomará finalmente el jugador argentino?