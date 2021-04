El boom que ha supuesto en el mundo del deporte la noticia de la creación de la Super Liga ha tenido detractores y defensores desde muchos rincones de Europa. De hecho, 'El Chiringuito de Jugones' vivió una noche histórica el pasado 19 de abril con una "exclusiva mundial": la entrevista a Florentino Pérez. Una jornada después, Gerard Piqué ha tratado de poner en cierta evidencia al espacio de Josep Pedrerol, pero el presentador le ha dado la vuelta con un sonoro zasca.

Josep Pedrerol y Gerard Piqué

Con las amenazas de expulsión de las competiciones de la UEFA y la FIFA a aquellos equipos que participen en la Super Liga, los equipos británicos han decidido decir adiós al proyecto, algo que, para muchos, significa el final de este sueño. Tan solo un día después de las declaraciones de Florentino en 'El Chiringuito', Piqué se ha pronunciado, haciendo mofa al espacio de Mega: "Ayer una fiesta, hoy hundidos. El chiringuito de Florentino".

Muchos espectadores mantienen la queja de que los contenidos de 'El Chiringuito' están centrados en el Real Madrid, así como muchos de sus seguidores. La crítica del tercer capitán del Fútbol Club Barcelona va precisamente en esta línea, pero Pedrerol supo cómo reconducir la situación: "Gracias por vernos. Eres un fiel seguidor de este programa. También te queremos", comenzó comentando.

Ayer una fiesta, hoy hundidos. El Chiringuito de Florentino. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

El presentador de 'El Chiringuito' prosiguió haciendo referencia a un comentario que Piqué había compartido a través de Twitter, donde afirmó que el fútbol pertenece a los fans. "Antes también ha puesto un tuit en el que se solidarizaba con la causa. Ayer no dijo nada y me da la sensación de portavoz del Barça, porque a Laporta no lo he escuchado", sentenció.

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

¿Cambio de nombre para el programa?

Volviendo a hacer referencia al post de la discordia, Pedrerol, pensativo y mucha ironía en su reflexión, decidió madurar la idea de esa nueva denominación del formato que lleva años presentando: "No es mal nombre, 'El chiringuito de Florentino' rima más que 'Chiringuito de jugones'", aseguró. ¿Veremos algún día a Gerard Piqué sentado en plató como ocurrió en 'La resistencia'?