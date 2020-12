Amor Romeira se derrumba en 'La casa fuerte' por un comentario tránsfobo de Oriana: "A veces me afecta"

La noche del domingo 6 de diciembre, 'La casa fuerte' encaraba su recta final al alcanzar su décimo cuarta gala, en la que, en plató, se desató un fuerte enfrentamiento entre dos de las colaboradoras: Amor Romeira y Oriana Marzoli. Un conflicto que nacía de un comentario tránsfobo que la segunda habría lanzado contra la primera, y que había acabado afectando a la canaria en plena gala.

Oriana Marzoli y Amor Romeira en plena discusión en 'La casa fuerte 2'

La discusión arrancó cuando Jorge Javier Vázquez reparó en el malestar de Romeira, quien estaba llorando durante el debate, momento en el que algunos compañeros señalaron que "ha habido una movida" y que Amor "está así con toda la razón". "Hay una compañera en plató que ha dicho algo que me he visto en la obligación de contarle a Amor porque me parece demasiado fuerte. Es normal que esté así porque no es la primera vez que pasa", desveló entonces José Antonio Avilés. "Yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, se me critique, a decir si soy buena o mala persona, si gusto o no, pero siempre con lo mismo, no", acabó soltando Romeira, con voz temblorosa, quien aseguró que "yo nunca en la vida me meto con las personas por lo que quieran ser o dejen de ser".

"Creo que llevo tantos años mostrando quién soy, como para que venga la señorita Oriana a tratarme de señor o de señora, o sí no sabe cómo dirigirse a mí porque tengo el pelo corto", añadió la colaboradora, ante una soberbia Marzoli, tras lo cual calificó los comentarios de "absurdos, un golpe bajuno". "Estoy por encima de eso, pero soy humana y a veces me afecta. Evidentemente, personas como Oriana me la resbalan, pero duele", reconoció la canaria, a quien Marzoli echó en cara vídeos en los que Romeira se habría grabado criticándola, "diciendo que yo era una persona homófoba y que me dedicaba a la profesión más antigua del mundo". "Ahora, tus llantitos de pobre niña, me los meto en el bolsillo. No te creo nada, deja de llorar, deja de hacer el show barato que estás haciendo", añadió Oriana, que reprochó a la canaria que "eres la primera persona que viene a criticarme sin que yo te haya mencionado jamás, porque me pareces un cero a la izquierda".

"¡Me tratas en femenino, no en masculino!"

Oriana y Amor, enfrentadas en 'La casa fuerte 2'

"La diferencia entre tú y yo es que yo tengo educación y cuando vengo a hacer mi trabajo, dejo la guerra en la calle. No te critico y mucho menos te niego la identidad de género", respondió Romeira, tras lo cual ambas se enzarzaron en un duro cruce de reproches. "¡Eres una tránsfoba, porque a mí, te guste o no, me tratas en femenino, no en masculino!", estalló la colaboradora en medio de la discusión, quien incluso señaló a Marzoli que "has estado con los mismos hombres que yo".

El enfrentamiento acabó con Romeira fuera de plató durante un tiempo, hasta que Marzoli expuso una media disculpa por lo ocurrido. "Lo siento si la he herido. No soy tránsfoba ni homófoba", manifestó la colaboradora, molesta, tras lo cual criticó de Amor que "ha sido la reacción superretrasada. No puede ser que se ponga a llorar después de que se haya estado riendo". "Pido disculpas para la gente que se haya podido sentir ofendida. Después de tu numerito, te pido disculpas por lo delcomentario del pelo corto", concluyó la colaboradora, hacia su compañera.