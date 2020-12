Amor Romeira en 'La casa fuerte': "Aurah no cuenta la verdad porque Jesé le ha pedido otra oportunidad"

La noche del martes 1 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su duodécima gala, en la que se arrojó algo más de luz sobre el conflicto que Aurah Ruiz protagonizó con su pareja y padre de su hijo, el futbolista Jesé, poco antes de ingresar en el reality. La concursante se convirtió en el centro de atención de las redes sociales después de enterarse de que el deportista estaba con otra mujer, lo que desató un arrebato de furia que fue grabado y compartido, convirtiendo a la canaria en Trending Topic en España. Un episodio por el que Ruiz entró bastante tocada al programa, dado que había sido reciente, y sobre el que Amor Romeira parecía estar muy bien informada.

Amor Romeira explica e conflicto entre Jesé y Aurah, en 'La casa fuerte', y de su relación

De hecho, Romeira sabría de primera mano lo que había ocurrido entre la concursante y el futbolista, dado que ella misma avisó a Ruiz de que "me había llegado la información de Jesé estaba organizando una fiesta en una villa, que había avisado a algunas chicas y que, una de ellas, era Rocío Amar". "Aurah en un primer momento se vuelve desconfiada y empieza a tacharme de loca y mentirosa, me dijo que quería destruirlos y que los dejase en paz", explicó la colaboradora, quien por entonces le echó en cara a Ruiz que fuera una "desagradecida" por darle una información "verídica".

"Por detrás ella, que se había hecho la digna, empezó a investigar y dio con la villa y encontró todo", prosiguió Romeira, quien desveló que "Aurah se encontró todo el pastel". "Hizo un allanamiento de morada, porque saltó la valla de la villa, y los descubrió a los dos en el sillón, acurrucaditos, durmiendo", relató Amor, quien explicó que Jesé, a pesar de todo, "se sigue haciendo el dormido", mientras que su acompañante optó por esconderse "porque no quiere tener pelea". "Aurah, desquiciada, empezó a romper la villa y tiró todo el mobiliario a la piscina. Vamos, un pufo de 20.000 euros", declaró la colaboradora, muy segura.

"Le ha prometido estabilidad con su hijo"

"Aurah está muy cohibida, no está contando la verdad de cómo es su situación porque Jesé le ha pedido otra oportunidad y se está pensando si va a seguir con él o no", prosiguió Romeira. Dicha indecisión por parte de la concursante se debería, según la colaboradora, al hecho de que "Jesé le ha pedido matrimonio y le ha prometido una estabilidad familiar con su hijo". Una revelación ante la que Sandra Barneda apuntó a la posibilidad de que el ingreso de Aurah en 'La casa fuerte' supusiera un buen momento para que Aurah reflexionara sobre su futuro con el futbolista. "No creas, porque Jesé no quería que fuera. Le dijo: 'o la tele o yo'", señaló la colaboradora.