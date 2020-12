Muere Mensi Medina, madre de Amor Romeira: "Gracias a ti soy lo que soy"

Amor Romeira no está pasando por su mejor momento. Recientemente se confirmaba que la colaboradora de programas de Telecinco ha perdido a su madre, Mensi Medina. La triste noticia ha sido compartida por Lydia Lozano en la tarde del 21 de diciembre en 'Sálvame', desde donde le envió un cariñoso mensaje: "Un beso muy fuerte, Amor. Romeira no ha explicado públicamente el motivo del fallecimiento de su madre, quien hace un año sufrió un ictus. En esos momentos tan complicados, la tertuliana y su hermana Carminda fueron su principal apoyo.

La tertuliana ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram confirmando también el fallecimiento de Medina: "Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo. Gracias a ti soy lo que soy. Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenía que luchar por ser quien quería ser. Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos".

Amor ha querido recordar cómo el cariño de su progenitora no solo llegó a su hermana y a ella, sino también a vecinos y amigos: "Cuando te sacaban de casa la gente te aplaudía y te gritaba: '¡Mami!' Te decían: Hasta siempre Mensi', 'Gracias por ser mi amiga', 'Te queremos' o 'Nunca te vamos a olvidar'. ¡Tú eras especial mamá! Gracias por todo. Te amamos hoy, mañana y siempre", se despedía la colaboradora.

Emotivo mensaje para su hermana

Romeira también ha querido compartir un precioso mensaje para Carminda, su hermana y el mayor apoyo que está teniendo en estos difíciles momentos. La colaboradora subió una significativa imagen a sus redes sociales donde agarraba su mano: "Ahora, más que nunca, fuertes y unidas".