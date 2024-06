Ana Luque se salta el veto de Kiko Matamoros en Mediaset al contar su pelea con Olga Moreno

Por Alejandro Burrueco Marín |

Los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' se encuentran en la lista de vetados de Mediaset después de todo lo ocurrido relativo a 'Sálvame'. Sin embargo, el pasado sábado 29 de junio Ana Luque se saltó ese veto mencionando en 'Fiesta' a Kiko Matamoros, que no duda en enfrentarse a la cadena cada tarde desde su espacio en Canal Quickie.

Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars'

El magacín presentado por Emma García estaba comentando ' Supervivientes All Stars '., pero tras su paso como concursante al año siguiente en 2022 se enemistaron. "", comenzaba Luque antes de explicar por primera vez lo que pasó entre ellas.

"Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me defendía y defendía a otra persona que estaba en el concurso", destapaba la andaluza como principal motivo. Ha sido entonces cuando la exconcursante ha mencionado a Matamoros: "Simplemente me sentí decepcionada por una amiga que pensaba que me iba a apoyar y estaba apoyando a otra persona, a Kiko Matamoros".

Un intento de reconciliación

"Ella decía que como no me nominaban... pero claro, si tú no luchas desde el principio por mí...", rescataba la andaluza los argumentos que le daba su examiga a la que mencionó en una exclusiva originando la pelea. "Yo intenté retomarlo y hace poco fui a pedirle perdón", ha terminado Luque sin determinar cuál fue la respuesta de Olga Moreno.