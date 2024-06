Por Mario de Hipólito de Sande |

Uno de los temas más recurrentes de 'Ni que fuéramos Shhh' es Terelu Campos, sobre todo desde que salió a la luz la noticia del embarazo de su hija Alejandra Rubio. Mientras en el programa de Ten se hablaba sobre la incorporación de la mayor de las Campos a '¡De viernes!' como colaboradora, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval se han enzarzado en una discusión que ha terminado con el primero abandonando el plató, según asegura, de forma definitiva.

Víctor Sandoval, muy enfadado tras la discusión con Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'

Durante los primeros minutos del programa del viernes 28 de junio,. "Te voy a decir una cosa: deja de tirar por tierra mi credibilidad y deja de tirar por tierra mis argumentos", respondió el ex de Nacho Polo, muy alterado. "", respondió el ex de Makoke . Tras el tenso desencuentro, Matamoros aseguró que quiere "hacer un programa, no promocionarte", por lo que

"Esto no lo voy a tolerar, que me denigre de esta manera no lo voy a tolerar, es que le demando", sentenció Sandoval una vez su enemigo estaba fuera del plató. A pesar de que el programa avanzó sin el padre de Laura Matamoros, pasada la publicidad, María Patiño conectó con una sala en la que se encontraba el colaborador aislado. "Mi decisión es firme, me quedo aquí porque el programa hoy está en cuadro. Pero no voy a admitir faltas de respeto ni victimismos baratos. Yo le voy a denunciar por las acusaciones que ha hecho de un delito", apuntó muy rotundamente.

Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz @CanalQuickie ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con @sandovalizate .Que se victimice y se lucre a costa de otro. @TENtv @fabricantestv — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 28, 2024

David Valldeperas, muy enfadado

Tras esta discusión, David Valldeperas, director del programa, se mostró muy enfadado con ambos colaboradores. "A mí lo que me molesta es que no tratemos los temas que hay que tratar", comenzó explicando el director, decepcionado por el abandono de Kiko Matamoros. "Cuando yo digo basta, es basta", le explicó a Víctor Sandoval, a modo de recriminación por no haber sabido parar la discusión a tiempo.