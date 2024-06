Por Beatriz Prieto |

Con más de un mes de vida online y en la televisión, 'Ni que fuéramos Shhh' continúa con los nervios de sus colaboradores a flor de piel, tal y como ocurría en 'Sálvame'. Sin perder la costumbre, Kiko Matamoros y Belén Esteban volvían a enfrentarse durante la emisión en Ten del lunes 17 de junio, después de que el madrileño acusara a Mediaset España de iniciar una "caza de brujas" para buscar a su información entre el equipo de 'Fiesta'.

Kiko Matamoros y Belén Esteban discuten por Mediaset en 'Ni que fuéramos shhh'

"En la cadena de enfrente, por mucho que nos desprecien,. Y os voy a decir una cosa: sed menos miserables, de verdad. Sed un poquito menos miserables", lanzó Matamoros. El colaborador explicó quepara que no trataran en el magacín de los fines de semana la supuesta infidelidad de su pareja, algo de lo que el propio Matamoros informó desde el programa del Canal Quickie.

"Y habéis iniciado una caza de brujas allí para saber de quién se trata y de quién ha podido hablar conmigo para darme esa información", acusó el colaborador, quien animó a Mediaset España a que se preocuparan "de hacer bien lo que hacéis, que no pasáis del dígito, por cierto". "Yo soy una tía muy crítica con lo que tengo que serlo, y hay cosas que no me gustan, y todo te lo compro, pero al final no podemos rozar ya como la venganza, porque quedamos nosotros peor", intervino entonces María Patiño.

"Han apartado a gente"

"Ponerte a cazar brujas y a joder a la gente para ver quién ha sido, me parece demencial. Estad a lo que tenéis que estar, que es a dar información, hacer un buen programa y no perder espectadores", insistió el madrileño, haciendo saltar a Esteban. "Me parece tan nefasto y tan sucio tantas cosas, de verdad, Kiko", lanzó la colaboradora, quien recordó que "en tu posición hemos estado todos, que nos han echado de una manera mala", para después asegurar que "ir en contra de todo lo de Mediaset, en todos los programas, me parece detestable".

"Hay gente trabajando allí a la que yo quiero, y me parece fatal muchas cosas de las que estás haciendo. Muchas", subrayó la colaboradora, a quien Matamoros recordó que, precisamente, era "gente a la que están jodiendo". "Es lo que estoy denunciando. Me parece fatal lo que tú estás haciendo ahora, pero me trae sin cuidado, es tu problema", replicó además el madrileño. Esteban lo acusó entonces de estar "amargado, quieres venganza", algo que el aludido negó: "Venganza no. Venganza la suya que han apartado a gente del programa porque piensan que han sido ellos".