Ana María Aldón, obligada a abandonar 'Supervivientes 2020' para acudir a un juicio

Importante varapalo judicial al que se enfrenta Ana María Aldón. La que fuese una de las concursantes más inesperadas y a la vez estrella de 'Supervivientes 2020' va a tener que abandonar el programa por orden de un juez. Este obliga a la mujer a dejar el espacio temporalmente para acudir a un juicio civil contra Emilio Salinas, diseñador de sus trajes de novia. Ambos mantienen una fuerte disputa legal por la que este solicita 9.000 euros ya que considera que Aldón no cumplió el pacto que ambos habían acordado en el que ella se había comprometido a promocionar su vestido de novia en una exclusiva que protagonizó en una conocida publicación cuando se casó con Ortega Cano. Tras no hacerlo, Salinas le reclama una indemnización en compensación.

Ana María Aldón en 'Supervivientes'

El encargado de dar la noticia, que posiblemente se le comunicará en las próximas horas a la participante, ha sido el reportero de 'El programa de Ana Rosa' Israel López. Este ha explicado que la justicia ha estimado que el estar participando en un formato fuera de nuestro país no le exime de acudir al juicio que se celebrará en España el 26 de marzo, por lo que tendrá que salir de la competición unos días. Pese a ello, cabe destacar que los abogados de la acusación y la defensa podrían llegar a un acuerdo previo para evitar esta medida, algo que pese a todo, parece poco probable.

"Defensa y acusación tendrían que llegar un acuerdo extrajudicial para que el diseñador retire la demanda", ha afirmado el reportero de 'El programa de Ana Rosa', quien ha añadido que también se podría solicitar que Aldón no tuviese que acudir como testigo al proceso judicial que hay abierto. Pero entre todas estas incógnitas sí hay algo claro: este no es el final de la aventura de Aldón en Honduras, ni mucho menos. La participante podría volver a reincorporarse a la competición sin problema alguno cuando vuelva de comparecer en el juicio en el que está obligada asistir.

No es la primera vez

Además, cabe recordar que esta no es la primera vez que un participante del reality de BulldogTV tiene que dejar el espacio para enfrentarse a un asunto legal en España. Precisamente, María Jesús Ruiz tuvo que hacer lo mismo en el año 2018 y no hubo problema alguno en que después regresase a la competición. Estuvo apenas tres días fuera de la isla, tres jornadas en las que estuvo acompañada en todo momento de un equipo de la productora que logró que no recibiese ningún tipo de información y mantener así el aislamiento que todos los concursantes tienen en 'Supervivientes'.