José Antonio Avilés amenaza con abandonar 'Supervivientes 2020'

Antes del estreno de la presente edición de 'Supervivientes', sus responsables ya anunciaron que iba a ser la más dura y extrema de la toda la historia del espacio en nuestro país. Al adelantar su fecha de estreno respecto a otros años, las condiciones meteorológicas en Honduras son mucho peores. Picos de temperaturas más extremos y constantes temporales van a ser habituales desde ahora hasta que finalice el espacio. Pues bien, parece que estas duras condiciones ya están pasando factura a algunos de los participantes. Uno de ellos en concreto ha amenazado incluso con dejar el espacio.

Bea consuela a José Antonio Avilés en su bajón

En la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de este martes 3 de febrero, veíamos a un José Antonio Avilés totalmente sorprendido con sus compañeros por el gran ánimo que tenían para volver a montar las cabañas que habían sido destrozadas por el fuerte temporal que sufrió la zona. "Madre mía, ¿de dónde sacáis las fuerzas?", les preguntaba. Después este confesaba ante la cámara no estar pasando por su mejor momento: "Hay veces que cuando estamos haciendo cosas que necesitan un esfuerzo, me siento inútil porque no tengo fuerzas ni para tirar de mis piernas".

Llorando desconsoladamente se desahogaba con Bea y le confesaba que se sentía muy agobiado por no estar bien "físicamente ni anímicamente". Además, no dudaba en afirmar que a día de hoy su mayor preocupación es sin duda su madre y su estado en España. "Ella estará mal seguro viéndome, no sé cómo lo estará llevando", afirmaba, totalmente derrumbado, mientras se limpiaba las lágrimas que caían de sus ojos. "Quieres controlarlo todo siempre y aquí no puedes, esto te va a servir para aprender", le decía Bea Retamal, mientras le animaba y le daba fuerzas para seguir adelante en el formato que produce BulldogTV para Mediaset España.

Quiere abandonar

José Antonio Avilés no salía de su bucle de tristeza y por ello, a Bea se unió Elena Rodríguez para intentar hacerle entrar en razón tras su amenaza con dejar el programa de forma definitiva. "Es necesario que llores, pero sácalo todo y no te bloquees", le decía firme la madre de Adara Molinero. "Quiero que me saquen de aquí, no me interesa seguir aquí. Es que no quiero", continuaba sollozando Avilés. Pese a ello, finalmente el participante no ha dejado el espacio, se ha unido de nuevo a la lucha en Honduras y ha dejado claro que seguirá siendo uno más del grupo de aventureros.