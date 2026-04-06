FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Supervivientes' crece y lidera frente al cine de La 1 y 'Una nueva vida'

SINCERIDAD ANTE TODO

Ana María Aldón reaparece en 'Fiesta' para comentar el baile viral de Ortega Cano: "Pensé que se quedaba ahí"

La exmujer del torero ha estado unos meses alejada de la pequeña pantalla por un problema de salud.

Ana María Aldón reaparece en 'Fiesta' para comentar el baile viral de Ortega Cano: "Pensé que se quedaba ahí"
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 6 Abril 2026 14:17 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Fiesta

Fiesta

Fiesta

2022 - Act

España

Magazine Corazón Entretenimiento

2,6

Popularidad: #24 de 2.175

  • 2

  • 1

Ana María Aldón reapareció el domingo 5 de abril en 'Fiesta'. El programa de Emma García se desplazó hasta Sanlúcar de Barrameda para hablar con la exmujer de José Ortega Cano, que explicó el motivo de su ausencia televisiva y habló sobre el polémico vídeo del torero bailando en la iglesia de San Antón de Madrid.

Ana María Aldón trató de defender a su exmarido frente a los colaboradores del programa del fin de semana: "Yo conozco perfectamente a José, he vivido muchos años con él. Él es artista de todo, muy artista. Creo que, en ese momento, le vino la inspiración y el arte al escuchar el 'Concierto de Aranjuez', que creo que es lo que canta Glenda. Creo que se sintió muy artista, a lo mejor en exceso. Se dejó llevar por el momento y por el arte que tiene dentro".

Ana María Aldón habla de José Ortega Cano en &#39;Fiesta&#39;
Ana María Aldón habla de José Ortega Cano en 'Fiesta'
Vídeos FormulaTV

Asimismo, Ana María Aldón confesó que se sorprendió al ver la capacidad motora del torero. "Al ver las posturas dije: 'madre mía, no se va a poder levantar'. Cuando vi el vídeo tres veces, que vi que no era inteligencia artificial, no daba crédito con esas posturas (...) Pensé que se quedaba ahí".

"No se trata de que me guste o de que no me guste, se trata de que te sorprenda que una persona que ya tiene una edad, que ha pasado por muchas circunstancias, operaciones e incluso hierros en su cuerpo, pues verlo en esa posición... Yo no pensaba verlo en mi vida", reconoció la colaboradora. "Cuando yo lo conocí había que ponerle los calcetines, su capacidad de movilidad era muy limitada", explicó.

Ana María Aldón ha sido colaboradora de &#39;Fiesta&#39; durante varios años
Ana María Aldón ha sido colaboradora de 'Fiesta' durante varios años

El motivo de su ausencia televisiva

Ana María Aldón llevaba desde diciembre de 2025 sin aparecer en la pequeña pantalla. Tal y como ella misma confesó, ha sido un motivo de salud el que la ha llevado a permanecer lejos del foco mediático: "He pasado unos meses regular por un problema de salud, de hipertensión".

"No es nada grave, pero he estado con mucha ansiedad, dolores de cabeza, el cuello... y lo he pasado francamente mal", afirmó la exconcursante de 'Supervivientes'. Pese a confirmar que ya está mucho mejor, la colaboradora explicó que debe seguir descansando durante un tiempo: "Me tengo que seguir cuidando, tengo que seguir con este equilibrio".

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas