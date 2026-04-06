Por Adrián López Carcelén |

Ana María Aldón reapareció el domingo 5 de abril en 'Fiesta'. El programa de Emma García se desplazó hasta Sanlúcar de Barrameda para hablar con la exmujer de José Ortega Cano, que explicó el motivo de su ausencia televisiva y habló sobre el polémico vídeo del torero bailando en la iglesia de San Antón de Madrid.

Ana María Aldón trató de defender a su exmarido frente a los colaboradores del programa del fin de semana: "Yo conozco perfectamente a José, he vivido muchos años con él. Él es artista de todo, muy artista. Creo que, en ese momento, le vino la inspiración y el arte al escuchar el 'Concierto de Aranjuez', que creo que es lo que canta Glenda. Creo que se sintió muy artista, a lo mejor en exceso. Se dejó llevar por el momento y por el arte que tiene dentro".

Ana María Aldón habla de José Ortega Cano en 'Fiesta'

Asimismo, Ana María Aldón confesó que se sorprendió al ver la capacidad motora del torero. "Al ver las posturas dije: 'madre mía, no se va a poder levantar'. Cuando vi el vídeo tres veces, que vi que no era inteligencia artificial, no daba crédito con esas posturas (...) Pensé que se quedaba ahí".

Ana María Aldón ha sido colaboradora de 'Fiesta' durante varios años

El motivo de su ausencia televisiva

"No se trata de que me guste o de que no me guste,, que ha pasado por muchas circunstancias, operaciones e incluso hierros en su cuerpo, pues verlo en esa posición... Yo no pensaba verlo en mi vida", reconoció la colaboradora. "", explicó.

Ana María Aldón llevaba desde diciembre de 2025 sin aparecer en la pequeña pantalla. Tal y como ella misma confesó, ha sido un motivo de salud el que la ha llevado a permanecer lejos del foco mediático: "He pasado unos meses regular por un problema de salud, de hipertensión".

"No es nada grave, pero he estado con mucha ansiedad, dolores de cabeza, el cuello... y lo he pasado francamente mal", afirmó la exconcursante de 'Supervivientes'. Pese a confirmar que ya está mucho mejor, la colaboradora explicó que debe seguir descansando durante un tiempo: "Me tengo que seguir cuidando, tengo que seguir con este equilibrio".