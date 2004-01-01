| Publicado: Miércoles 13 Mayo 2026 18:30
NUEVO SPIN-OFF
El multiverso llega a 'The Big Bang Theory' con 'Stuart no consigue salvar el universo' en HBO
HBO ha presentado el primer teaser oficial de este spin-off the 'The Big Bang Theory', protagonizada por Kevin Sussman y Lauren Lapkus, y que se estrena el 24 de julio en HBO Max.
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