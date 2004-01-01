Delta Goodrem: "Eclipse" en el Festival de Eurovisión 2026

La cantante canadiense Delta Goodrem da toda una lección de interpretación vocal en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2026 con su tema "Eclipse". La actuación de Goodrem, recibida con alabanzas, ha disparado a Australia hasta el segundo puesto de las casas de apuestas.
Como buena diva que se precie, la performance de Goodrem tiene de todo: brilli brilli, fuego, bien de ventilador, y hasta un piano con plataforma hidráulica que elevó a la cantante en los momentos finales de su actuación.
Este año, Australia ha apostado sobre seguro con la participación de Goodrem, una de sus artistas pop más conocidas a nivel mundial, con permiso de Kylie. Con nueve números uno en las listas australianas a sus espaldas, Goodrem ha sido también jurado de 'The Voice Australia' durante ocho temporadas.