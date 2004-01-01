FormulaTV
Conectar
Última hora Bulgaria gana Eurovisión 2026 y evita in extremis una victoria de Israel

VIENA 2026

Delta Goodrem: "Eclipse" en el Festival de Eurovisión 2026

Delta Goodrem ha firmado una de las actuaciones más espectaculares de la segunda semifinal de Eurovisión 2026 en Viena. Con 'Eclipse', la artista australiana ha combinado un despliegue visual impresionante con una interpretación vocal que ha dejado

603

Publicado: Viernes 15 Mayo 2026 11:26

Programa relacionado

Festival de Eurovisión 2026

Festival de Eurovisión 2026

Festival de Eurovisión 2026

2026

Austria

Concursos Talent

Popularidad: #196 de 2.178

La cantante canadiense Delta Goodrem da toda una lección de interpretación vocal en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2026 con su tema "Eclipse". La actuación de Goodrem, recibida con alabanzas, ha disparado a Australia hasta el segundo puesto de las casas de apuestas.

Como buena diva que se precie, la performance de Goodrem tiene de todo: brilli brilli, fuego, bien de ventilador, y hasta un piano con plataforma hidráulica que elevó a la cantante en los momentos finales de su actuación.

Este año, Australia ha apostado sobre seguro con la participación de Goodrem, una de sus artistas pop más conocidas a nivel mundial, con permiso de Kylie. Con nueve números uno en las listas australianas a sus espaldas, Goodrem ha sido también jurado de 'The Voice Australia' durante ocho temporadas.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas