Ana María estalla contra la organización de 'Supervivientes 2020' con el apoyo de Jorge Javier Vázquez

La décima gala de 'Supervivientes 2020' ha arrancado con gran tensión entre los concursantes en Honduras. Tras cerrar los teléfonos de los nominados, todos los participantes se han unido en el juego para determinar qué equipo deberá vivir en la mejor localización y cuál deberá hacerlo en el peor. Para ello, se han realizado duelos con un representante de cada equipo subidos a una pasarela sobre el mar con una gran caja de madera en medio. Cada uno debía empujar al lado contrario para conseguir tirar a su contrincante al mar. ¿Las reglas? Prohibido apoyar el pie sobre la caja. Una regla sencilla aparentemente pero que ha provocado una gran tensión.

Ana María Aldón, en 'Supervivientes 2020'

Ana María Aldón y Yiya han protagonizado uno de los primeros duelos de la noche y ha sido entonces cuando se ha desatado la polémica y es tras presuntamente infringir las normas del juego, esta ha sido descalificada y la organización ha dado la victoria instantánea a Yiya. "Has tocado con la punta la tabla y has apoyado el pie (...) es algo que no se puede hacer", le ha explicado Lara Álvarez a la concursante descalificada, algo que esta ha visto injusto y es que ha negado en todo momento hacer de lo que se le ha acusado, por ello, ha decidido marcharse indignada a la otra punta de la playa.

El gran cabreo de Ana María Aldón

Visiblemente enfadada, esta ha terminado hablando con Jorge Javier Vázquez, al que no ha dudado en mostrarle su gran indignación. "¡Hasta aquí hemos llegado!", ha afirmado totalmente furiosa. "No he metido la puntera, es que si Yiya me empuja, obviamente que se pisaba mi pie, es algo evidente", ha seguido afirmando la concursante mientras el presentador le daba la razón. "Compañeros, sinceramente, yo no sé...", ha reconocido primero Vázquez, mientras Aldón seguía defendiéndose: "Yo no hago trampas ninguna, me lo tomo todo al pie de la letra". En ese momento, y como si del VAR futbolístico se tratase, la organización y Jorge Javier y los colaboradores de la gala en plató han analizado frame a frame las imágenes.

Yiya abandona el juego... y termina volviendo

Aunque muchos afirmaban que efectivamente la acusación hacia Ana María Aldón era totalmente acertada, otros como Gloria Camila Ortega defendían a la concursante e incluso acusaban a Yiya de haber hecho también esa presunta trampa. Finalmente, y tras varios minutos de disputa, nervios y visionados múltiples del juego, la organización ha decidido repetir este duelo. "Somos incapaces de decir que Ana María lo hace mal (...) y también soy incapaz de decir si Ana María lo hace bien", ha reconocido Vázquez, ante una Yiya totalmente indignada. "Yo no he puesto el pie como ella, lo puedo garantizar", ha afirmado la concursante segundos antes de abandonar el juego al ver injusta la decisión. Finalmente y tras unos minutos, esta ha decidido volver y ambas han disputado de nuevo el juego que ha ganado Ana María.