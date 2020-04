'Supervivientes': Ivana explica que no ha tenido sexo oral con Hugo por si le "huele un poquito fuerte"

"Ivana ha revolucionado a sus compañeros con los detalles más íntimos de sus noches de pasión junto a Hugo". Con estas palabras, Jordi González introducía el siguiente tema que se iba a tratar en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Pese a la cantidad de polémicas, tensiones y discusiones, algunos de los concursantes encontraron un momento de tregua para pasar un rato distendido haciendo un interrogatorio a Ivana sobre sus intimidades con Hugo Sierra.

Ivana, contando los detalles en 'Supervivientes' ante la mirada de Ana María Aldón

Todo comenzó cuando José Antonio Avilés preguntó por las condiciones en Playa Desvalida, sabiendo que les "quitaron el toldo y todo" por lo que tenían menos discreción a la hora de tener sexo e incluso despertaron a algunos de sus compañeros. Entonces, comenzó la ronda de preguntas tanto de él, como de de Rocío Flores y Ana María Aldón: "¿Como lo hacíais?", "¿Qué habéis hecho?", "¿Tú qué eres, de monedero o de mortero?" o "Se le empalma siempre, ¿no?", a lo que Ivana prefería quedar callada o responder con frases como "Qué morbosa eres".

Pero sus compañeros querían seguir sabiendo más y Avilés re recordaba que "antes de llover chispea", pero sobre lo que él preguntó después sí que obtendría respuesta: "¿Pero se baja al pilón o no se baja? Que eso es lo importante...". Ivana contestó: "Le dije que no", y Ana María le echó una mano siguiendo su frase: "Le da asco a ella porque huele un poquito fuerte". La protagonista de la historia afirmó que se trataba de eso y matizó: "Creo que sí. No me lo huelo pero...".

Lo que tiene entre las piernas...

Pese a que la pareja no haya tenido sexo oral, sí que han podido disfrutar de sus momentos de intimidad a solas e Ivana contaba a sus compañeros que Hugo "hace las cosas muy bien, de verdad". Dicho esto, Avilés apuntaba que "Dios le ha dado unas manos que parece la Virgen de Lourdes", a lo que Ana María añadía: "Pues imagínate lo que le ha dado entre las piernas".