Rocío Flores y Avilés rompen en 'Supervivientes 2020' tras una brutal discusión: "No se lo perdono en la vida"

En las primeras semanas de concurso, la relación de Rocío Flores y José Antonio Avilés parecía el principio de una bonita amistad. Ambos son jóvenes y eso era el lazo de un buen entendimiento que, sin embargo, se ha ido deteriorando con el paso de los días hasta el punto de protagonizar tensos rifirrafes como el de este domingo 20 de abril en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Tanto es así que Flores llegó a nominar a Avilés con dos puntos el pasado jueves.

José Antonio Avilés y Rocío Flores se enzarzan en 'Supervivientes 2020'

En pleno directo, Jordi González daba paso a Playa Uva advirtiendo de que la discusión iba en aumento, con Avilés acusando una vez más a su compañera de no mostrarse abiertamente. "Has venido a limpiar tu imagen porque sabías que la tenías muy manchada por lo que iban contando", ha señalado el periodista. "¿Qué es lo que tengo que contar? Yo he venido aquí a hacer un concurso", ha reflexionado la hija de Antonio David Flores, ante lo que Avilés ha replicado volviendo a la carga: "No te voy a dar el gusto de que me pongas una demanda, que es lo que vas buscando como con Yiya".

Tras recordar que está orgullosa de sus dos apellidos, Flores y Carrasco, Avilés ha vuelto a atacar pidiéndole que se ocupe de "arreglar" precisamente con su segundo apellido. "Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Si pretendes hacerme daño con mi madre, mira lo que te digo: móntate y pedalea. Tienes que volver a nacer, yo tengo muy claro quién soy en la vida. Sé quién es mi padre y quién es mi madre, lo serán hasta el día que me muera", ha defendido la joven, convencida de que "nunca" se le ha pasado por la cabeza "hacer una exclusiva hablando mal" de su madre: "Porque me ha parido y porque es mi madre".

Rocío Flores ha reclamado que Avilés es el "primero que no que no quiere hablar de Fidel Albiac" porque está "cagado" de que le "pueda poner una demanda". "Si no quieres verte en un juzgado no insinúes cosas que no puedes demostrar", le ha espetado a su compañero, que no se ha callado ante la acusación sacando a relucir "el sumario y la documentación" que "tiene mucha gente, pero no se cuenta porque nos jugamos una demanda. Tú no hablas porque sabes que Rocío Carrasco no va a hablar".

Irreconciliables

Más tarde, hablando con Jordi González, Flores ha reconocido que su amistad ha acabado: "No voy a volver a tener relación con un persona que ha vuelto a intentar a hacerme daño insinuando que soy una persona agresiva. Ha sacado su lado malo y ha ido a por mí, yo eso no se lo perdono en la vida". Él se defendía afirmando que nunca había dicho que sea agresiva, sino que Rocío "traslada las cosas como quiere".