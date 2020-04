'Supervivientes 2020': Antonio David Flores podría haber desvelado la fecha de la final

La programación es siempre la gran batalla que libran las cadenas. En muchas ocasiones, apuran hasta el máximo para anunciar un estreno y así adelantarse a los movimientos de las cadenas. Es por ello que los inicios de los programas son una gran incógnita, pero los finales también. De momento no se sabe de manera oficial qué fecha maneja Mediaset España para el final de 'Supervivientes 2020', aunque Antonio David Flores sí.

Antonio David Flores en 'Supervivientes'

El pasado domingo 19 de abril, el tertuliano acudía a 'Supervivientes: Conexión Honduras' para defender a Rocío Flores. Tras el visionado de un vídeo de una discusión que había tenido su hija con José Antonio Avilés a raíz de sus últimas disputas, el colaborador de 'Sálvame' aseguró que "a la fecha a la que estamos, quedan cinco semanas". De este modo, habría desvelado cuándo sería la final del concurso.

Jordi González acudía rápidamente a corregirlo para tapar el involuntario lío de Flores. "Quien dice cinco, dice seis o siete", planteó el presentador, tratando de restarle importancia a las palabras del invitado en el plató. Sin embargo, no es la primera vez que a un concursante o colaborador se le escapa sin querer la fecha del final de un programa, por lo que, dando por ciertas las palabras de Antonio David Flores, 'Supervivientes' terminaría en torno a la penúltima o última semana de mayo.

¿Cómo se celebrará la final?

Aunque en un principio pareció que 'Supervivientes' iba a tener que cancelar su emisión como otros tantos programas, el reality logró luchar contra la adversidad del coronavirus y seguir su trayectoria en el concurso. No obstante, resulta imposible imaginar que esta edición mantenga la mecánica habitual de las finales, puesto que no es tan fácil volver en avión de Honduras a España y los finalistas no podrían estar en el plató del programa.