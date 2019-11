Ana Obregón carga contra 'MasterChef Celebrity': "Recibí un burofax amenazando con denunciarme"

Ana Obregón era el fichaje estrella de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity' pero los espectadores a penas han podido disfrutar de su presencia en el formato de Shine y Televisión Española. Fue la primera expulsada y, aunque fue la repescada en el séptimo programa, la volvieron a eliminar en el octavo. Sin embargo, la concursante más polifacética parece no guardar un grato recuerdo de este espacio y ahora se ha quitado una espinita que tenía clavada.

Ana Obregón, en 'MasterChef Celebrity'

Obregón ha roto su silencio y ha hablado sobre el concurso reconociendo no estar siguiendo la edición: "No lo había visto nunca y menos cuando lo he hecho (el haber participado). Yo luchar por freír mejor la croqueta como que no. Yo lucho por que mi hijo se cure del cáncer", confesaba en una entrevista en El Español. "Todo el mundo me escribe por Instagram y me dicen que se han ensañado conmigo, pero cuando se ensañan con una madre que lo está pasando tan mal, quienes quedan mal son ellos... Yo siempre seré una señora", declara la ya exconcursante.

Sin embargo, la actriz ha confesado cuál fue su momento más duro dentro de su paso por el programa, y eso que "no lo pensaba contar, pero, mira, te lo cuento". "Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado yo en Vitoria, en el festival, pero no pude, como es lógico", empieza introduciendo para confesar que ella no quería "decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro".

"Peor para ellos"

Pero parece que aunque declare que por contrato no estaba obligada, la actriz explica en la entrevista: "Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria". Sin embargo reconoce no estar enfada "porque no tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos".