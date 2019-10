'MasterChef Celebrity 4': Ana Obregón, décima expulsada del programa

Hay quien dice que segundas partes nunca fueron buenas. Y en el caso de Ana Obregón, su vuelta a 'MasterChef Celebrity 4' tras conseguir ganarse de nuevo la confianza de los jueces en la repesca y su posterior eliminación tan solo una semana después podría corroborarlo. Aun así, la actriz se mostró muy comprometida con el programa y ha dado todo de sí para superarse a sí misma en las pruebas.

Ana Obregón junto a Juan Avellaneda en 'MasterChef Celebrity 4'

La bióloga, quien había conseguido ser una de las mejores en la primera prueba del programa, acabó perdiendo fuerza en el cocinado de exteriores, consiguiendo el delantal negro al igual que el resto de equipo azul más Juan Avellaneda. Así pues, los miembros de dicho equipo y el perdedor de la primera prueba se aventuraban a una eliminatoria muy característica: los aspirantes salvados debían robarle ingredientes a los que debían cocinar.

Boris Izaguirre fue el encargado de deshacerse de ocho ingredientes de la cesta de Ana Obregón, y jugando sus cartas, consiguió que la actriz se viese en un apuro a la hora de cocinar una anguila, el ingrediente principal frente al resto. De esta manera era cómo Ana Obregón se atrevía a hacer un guiso sin saber el punto de cocción del pescado, consiguiendo un resultado pésimo. "Está duro, no queda ligado, es un caldo rana, la anguila está dura, incluso la alcachofa", criticaba Pepe Rodríguez.

Zasca de Tamara Falcó

Antes de que los jueces decidieran quién debía abandonar el programa, Juan Avellaneda se veía sobrepasado al ver cómo no pudo sacar el plato adelante a pesar de haber contado con la ayuda de su amiga Tamara Falcó. Esta afirmó claramente que prefería que se quedase el diseñador de moda, lanzando además un recado a Ana Obregón, quien pretendía ser la protagonista de la conversación incluso cuando Avellaneda estaba llorando. "No va contigo Ana, no podemos venir como divas, nadie puede venir como divos", aseguraba Falcó.