Ana Obregón confirma su participación en 'Telepasión 2019'

Esta Nochebuena, tras el tradicional discurso del rey Felipe VI, La 1 volverá a apostar por 'Telepasión', donde los presentadores y las caras más conocidas de la cadena podrán demostrar sus dotes de canto y baile versionando canciones míticas o de moda. En ediciones anteriores, los espectadores ya pudieron disfrutar con las actuaciones de María Casado, Inés Ballester, Anne Igartiburu o Santiago Segura, entre otros muchos.

Roberto Leal será el presentador de la edición de 2019, que contará entre las invitadas con un rostro mítico en este tipo de galas: Ana Obregón. La protagonista de 'Ana y los siete' vuelve así a un programa en el que ya ha participado "más de 14 años", tal como ha apuntado ella misma en Instagram.

"Este año para vuestra alegría no canto ni bailo porque como os imagináis no tengo tiempo. Pero si me hacía ilusión estar ahí", ha explicado la actriz, por lo que habrá que esperar para ver qué papel ejerce en esta cita tan señalada. Roberto Leal, que repite como presentador su experiencia en 2016 junto a Berta Collado, también ha confirmado la noticia subiendo una foto de ambos luciendo un atuendo muy navideño. Por ahora no han trascendido los nombres de otros famosos.

Caras conocidas de La 1

Tanto Leal como Obregón son dos de los rostros más queridos de TVE. El presentador se ha convertido en la gran apuesta de la televisión pública tras el éxito de 'OT', por lo que dejó de estar al frente de 'España directo' para conducir otros programas en el prime time de la cadena como 'Vaya crack'. Por su parte, Ana Obregón fue la protagonista de la exitosa 'Ana y los siete' y ha sido una de las concursantes que más atención han despertado en 'MasterChef Celebrity 4'.