Ana Obregón concede su primera entrevista tras la muerte de su hijo Álex Lequio: "Ya no me quiero ir"

Ana Obregón está pasando por el momento más amargo de su vida tras la muerte de su único hijo, Aless Lequio, a los 27 años a causa de un cáncer contra el que luchó firmemente desde que se lo detectaron en marzo de 2018. Desde el fallecimiento de Aless la pasada primavera, Obregón se ha mantenido alejada de los focos, pero ha ido compartiendo algunos de sus pensamientos más desgarradores y profundos con sus seguidores de Instagram. "No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia", decía Ana en un post.

Ana Obregón en la misa de despedida de su hijo Álex Lequio la pasada primavera

Ahora la actriz ha querido abrir su corazón a Hola y ha concedido la primera entrevista tras el fallecimiento de Aless, donde se ha mostrado "rota de dolor", pero también ha explicado que tiene un gran motivo para seguir hacia delante. "Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado", ha afirmado la protagonista de 'Ana y los siete'.

Ana también ha recordado cómo fueron los últimos meses que su hijo y ella pasaron juntos en el hospital luchando contra la enfermedad hasta el pasado 13 de mayo, cuando la vida de Aless se apagó en el Hospital Quirón de Barcelona. "Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar", ha contado.

"Las Campanadas serán por ti"

Ana Obregón no solo está dispuesta a continuar con el legado de su hijo Aless, que intentó ayudar a los que atravesaban una situación complicada como él, sino que también quiere homenajearle presentando una vez más las Campanadas en RTVE. "Mi Aless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y amor. Este año las Campanadas serán por ti, mi todo. Este año las Campanadas resonarán en la eternidad", ha escrito Ana en su cuenta de Instagram.