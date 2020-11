Ana Obregón y Anne Igartiburu presentarán las Campanadas 2020-2021 en La 1

La retransmisión de las Campanadas el 31 de diciembre sin duda es uno de los momentos televisivos más importantes del año y es que son millones los espectadores que se agolpan frente al televisor para seguir el paso de año. Por ello no sorprende que la identidad de los presentadores que se encargan de este importante reto se guarde para no ser revelado. Pues bien, Televisión Española ha decidido destapar el secreto y este martes 10 de noviembre ha revelado en 'La hora de La 1' la identidad de los presentadores que se encargarán de hacerlo esta vez.

Ana Obregón y Anne Igartiburu

En este paso del año 2020 a 2021, las encargadas de conducir la retransmisión desde la Puerta del Sol de Madrid serán Ana Obregón y Anne Igartiburu. La cadena pública apuesta por dos mujeres que tienen gran experiencia al frente de la retransmisión; dos rostros icónicos de las Campanadas que además son muy queridas por el pública. Ambas se pondrán al frente de una noche muy especial para todos y es que serán unas Campanadas marcadas por completo por la pandemia. Miles de personas han perdido a familiares en este 2020 tan fatídico para todos. Está claro que la emoción y la nostalgia van a estar muy presentes en una noche que además será altamente emotiva para Obregón.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la presentadora perdió a su hijo Álex Lequio, que falleció a causa de un cáncer contra el que ha luchado durante varios años. Desde entonces, Obregón no ha hecho ninguna aparición pública y se ha limitado a compartir diferentes publicaciones en sus redes sociales en las que ha evidenciado el gran dolor y pena que tiene por la pérdida del que sin duda era su gran pilar. Ahora, Obregón vuelve y lo hace en la que fue la cadena en la que más trabajo y mayores éxitos acumula. Bien seguro que para la también actriz y bióloga será la Nochevieja más dura y también la más especial de todas las que ha vivido hasta el momento.

Primeras palabras de Ana Obregón

Precisamente, en el comunicado de prensa lanzado por RTVE, Obregón afirma que "retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Por su parte, Anne confiesa que "vivir esto junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos". La vasca tiene claro que en este cierre del 2020 e inicio del 2021, "brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero".

Históricas de las Campanadas

Tanto Anne como Ana Obregón son dos rostros históricos en la retransmisión de las Campanadas. Obregón las condujo en 1994 con Joaquín Prat, en los años 1995 y 2004 con Ramón García y en 1999 con Pedro Rollán en Antena 3. Paralelamente, Igartiburu las ha presentado con Ramón García en 2005 y 2006, con Antonio Garrido en 2007, con Carlos Sobera en 2008, con Manuel Bandera en 2009, con José Mota en 2011, con Imanol Arias en 2012, con Jordi Cruz Mas y Pepe Rodríguez en 2013 y 2016, con Ramón García en 2014, 2015 y 2017 y con Roberto Leal en 2018 y 2019.