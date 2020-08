María Patiño atiza a Antonia Dell'Atte por sus mentiras: "Ana Obregón sí invitó a Clemente al funeral"

Alessandro Lequio y Ana Obregón pasan por sus peores momentos tras perder a su hijo Aless, fallecido víctima de un cáncer el pasado 30 de junio. Por si fuera poco, Antonia Dell'Atte, expareja de Lequio, aseguró hace pocos días ni su ex ni Ana Obregón habían invitado al joven Clemente, hermano de Aless, al funeral.

María Patiño apunta a Antonia Dell'Atte

María Patiño no se ha cortado al desmentir esta información. En 'Socialité', la presentadora confirmó que Clemente no había acudido a la misa, pero por una razón muy diferente al que dejó caer Dell'Atte. "A un funeral no se invita, para empezar, pero Clemente sí fue informado sobre el funeral de su hermano por la propia Ana Obregón", relató Patiño.

"Por la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo todos, a Ana Obregón se le confirmó el día 23 que el día 30 se celebraría el funeral. Dos días después informó a Clemente del funeral de su hermano, es más, Ana se ofreció a ayudar económicamente a Clemente con el vuelo desde Miami a Madrid", añadió la presentadora, desmintiendo por completo la versión de la modelo italiana. "Ana se lo dijo personalmente, pero por las circunstancias provocadas por el coronavirus y los aviones, él no pudo acudir", zanjó Patiño.

"Es abrir una herida"

María Patiño ha criticado duramente las declaraciones de Dell'Atte al considerar que no hacen más que "abrir una herida" ya de por sí muy dolorosa al tratarse de la muerte de un hijo. No solo eso, sino que María afirmó que la llamada de Ana a Clemente estuvo cargada de cariño y hasta escribiéndose "Te quiero" mutuos. Por eso, volvió a censurar la actitud de Dell'Atte que, hasta el momento, no se ha pronunciado en réplica.