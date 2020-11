Risto Mejide y la "hipocresía" del fichaje de Ana Obregón para las Campanadas: "¿Y si hubiese sido Mediaset?"

Las fiestas navideñas no se esperan con tanta ilusión como otros años debido a la pandemia que está azotando el mundo actualmente. Bien es cierto que hay cierta curiosidad por saber cómo se van a adaptar las conexiones en directo con la famosa Puerta del Sol en Madrid, lugar emblemático para todos los españoles que ha reunido a miles de personas todos los años para celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo. Por ahora poco sabemos al respecto aunque algunas cadenas han empezado a revelar la identidad de los rostros que se harán cargo de esta retransmisión. Es el caso de Televisión Española, que ha fichado por sorpresa a Ana Obregón para presentar las Campanadas 2020-2021 junto a Anne Igartiburu. Esta elección ha tenido muy buena acogida, sin embargo, Risto Mejide lo ha tachado como algo "hipócrita.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

El presentador de 'Todo es mentira' comenzó su programa del 11 de noviembre con una reflexión fuera de guion donde expuso su opinión sobre el fichaje que ha realizado RTVE. Mejide hizo un breve repasó de los titulares y reacciones que han tenido los diferentes medios sobre la noticia de esta fichaje. "Ana Obregón dará las Campanadas en televisión junto a Anne Igartiburu: decisión acertadísima de Televisión Española", "Ana Obregón representa la televisión pública en este año de dolor colectivo" o "La empatía de Televisión Española al elegir a Ana Obregón para presentar las Campanadas en su año más difícil" son algunos de los titulares que Mejide ha querido destacar y sobre los que ha reflexionado este.

Todos ellos son favorables pero el polémico jurado de 'Got Talent España' considera que esto no habría sido igual si el fichaje lo hubiera realizado Mediaset España. Por ello, se ha querido dirigir especialmente a la cadena pública: "Esto va de la hipocresía de Televisión Española", ha recalcado el presentador, dejando en el aire su opinión para que los espectadores de su espacio reflexionen al respecto: "¿Qué habría pasado si ese fichaje lo hubiera hecho esta casa? Si Mediaset hubiese fichado a Ana siete meses después de la pérdida de su hijo para dar las Campanadas. ¿Cuáles habrían sido los titulares de esos mismos periodistas? ¿'Morbo', 'lo fácil', 'telebasura'? Ese es el país hipócrita en el que vivimos", ha sentenciado.

"Esto no va de Ana Obregón"

Eso sí, Risto ha querido dejar claro que estas críticas no son dirigidas a las bióloga. "Me alegro profundamente por Ana Obregón y porque por primera vez en la historia haya en la televisión pública (que pagamos todos) dos mujeres presentando las Campanadas. Eso es innegable. Esto no va de Ana Obregón", ha aclarado. Y es que Risto Mejide no ve mal el que se haya apostado por ella pese al fallecimiento de su hijo meses atrás pero sí considera que este movimiento lo hubiese realizado Mediaset, todo habría sido muy distinto.