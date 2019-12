El rifirrafe entre Almeida y Ana Pastor por la Cumbre del Clima: "Impropio de una feminista"

La primera semana de diciembre se está celebrando en Madrid la Cumbre del Clima y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado la ocasión para resaltar la importancia de la acogida de este encuentro. Un comentario que ha sorprendido a Ana Pastor, como ha manifestado en Twitter. Al edil del PP no le ha gustado nada que la periodista se pronunciase y le ha reprochado su comentario diciendo que es "impropio de una feminista".

José Luis Martínez-Almeida y Ana Pastor

El rifirrafe comenzó cuando Martínez-Almeida compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Es un día muy importante para Madrid que ha demostrado que es capaz de organizar un evento como la #COP25Madrid. Tenemos que conseguir cerrar el círculo iniciado en Kioto, seguido por París y lograr un acuerdo de Madrid determinante para el futuro y el cuidado del medioambiente". El tuit sorprendió a la periodista Ana Pastor, ya que el político había hecho campaña por la derogación de Madrid Central y respondió al tuit diciendo "cuadrados", acortando la popular expresión "los tiene cuadrados".

Al alcalde madrileño no le ha gustado nada que la presentadora de 'El objetivo' se haya pronunciado y le ha reprochado con cierta ironía su comentario también a través de la red social, donde ha dicho: "Este comentario me parece un tanto heteropatriarcal. Impropio, quizás, de una feminista de pro". La periodista no ha querido responder con otro comentario personal, sino que ha optado por compartir dos noticias en las que Martínez-Almeida criticaba Madrid Central.

Este comentario me parece un tanto heteropatriarcal. Impropio, quizás, de una feminista de pro. https://t.co/Honuq45Wqn — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 2, 2019

La polémica del Amazonas

Martínez-Almeida ha cambiado radicalmente su postura acerca del cambio climático en unos pocos meses, porque además de querer acabar con Madrid Central, protagonizó otra polémica relacionada con la protección del medio ambiente. En 'Vuelta al cole', un programa de Telemadrid, una niña preguntó al alcalde si destinaría su dinero a la reforestación del Amazonas o a la reconstrucción de la catedral de Notre Dame. El político del Partido Popular respondió muy convencido que no optaría por salvar el pulmón del mundo: "La catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa y nosotros vivimos en Europa".

Tras este comentario, Almeida recibió numerosas críticas en las redes sociales recordándole la emergencia climática en la que el planeta se encuentra inmerso y la importancia de proteger el medio ambiente. En una entrevista en 'La noche en 24 horas', el regidor mostró su asombro por la controversia que había generado: "Lo primero que me sorprende es la reacción del pensamiento único. No he recibido nunca tantos mensajes y tantos insultos como en esta cuestión".

Además, reafirmó su respuesta y su postura en esta cuestión, aunque intentó defenderse de las acusaciones diciendo que lo había hecho, en parte, para estimular la conciencia crítica de los pequeños: "Lo fácil habría sido decir que daría a las dos cosas, eso habría sido políticamente muy correcto, pero también nosotros tenemos que hacer una serie de provocaciones en las cuales demos que pensar".