Ana Pastor recibió como invitado al periodista Pedro J. Ramírez la pasada noche del 2 de febrero en 'El objetivo'. Durante una distendida entrevista, se vivió un momento de tensión cuando la presentadora le recalcó su falta de autocrítica ante el 11-M, época en la que él estaba ejerciendo como director del periódico El Mundo.

Pedro J. Ramírez, entrevistado por Ana Pastor en 'El objetivo'

El periodista ha defendido cómo actuó el medio que dirigía en el momento del suceso: "Yo estoy muy orgulloso de cómo el diario El Mundo enfocó la investigación", afirmaba, mientras que la presentadora le replicaba la línea conspiranoica continua que envolvía al periodista en el suceso. Finalmente, Pedro J. Ramírez intentaba zanjar el tema aclarando que él no se reunió "con nadie para distorsionar o para tratar de presentar una versión diferente la oficial".

El periodista quiso aclarar su opinión respecto a la sentencia que se dictaminó con el atentado: "La investigación oficial tanto de la policía como de la Fiscalía y luego la sentencia del juez Gómez Bermúdez, respaldada en su mayor parte por el Tribunal Supremo, contienen algunas deficiencias". Pastor rápidamente replicó: "¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no fue un atentado yihadista? Estás dejando la puerta abierta a que sea otra cosa". El invitado remarcó que en el futuro uno de los grandes hitos de la historia de España del siglo XXI será ese día, el 11 de marzo, con una masacre en Madrid a tan solo 72 horas de unas elecciones democráticas que se vieron afectadas por el atentado.

Hay una verdad judicial

El periodista insistió en que "a día de hoy nadie es capaz de decir quién decidió ese atentado", a lo que Ana Pastor le reprochaba que "hay una verdad judicial y no hay nadie que sostenga en el mundo que no fue un atentado yihadista". "La sentencia ni siquiera dice quién puso las bombas en los trenes. Solo hay una persona condenada. Me traicionaría a mí mismo si no repitiera que yo estoy convencido de que Jamal Zougam es inocente", defendía Pedro J, Ramírez. En cambio, la conductora recalcaba estar sorprendida de que no hiciera ni la más mínima autocrítica tras marcar una línea que acompañó la teoría de la conspiración sobre los atentados.