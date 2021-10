No es de extrañar que mucha gente quiera ver 'El juego del calamar' tras su gran éxito. Sin embargo, la serie del momento no es para todos los púbicos. Ana Pastor aseguró en su paso por 'La Roca' que le ha prohibido a su hijo ver la ficción surcoreana: "Sé que mi hijo seguramente está enfadado porque no se la dejo ver, pero es que me parece que no es una serie para niños".

Nuria Roca y Ana Pastor, en 'La Roca'

Uno de los aspectos que generó polémica respecto a este tema es la violencia que aparece en la producción de Netflix. La periodista de laSexta no dudó en apuntar que, aunque esté basada en juegos infantiles, no era adecuada para los más jóvenes: "Ahora tienen tal cantidad de referencias violentas que no hace falta que tengan más". También, subrayó que la plataforma de streaming había clasificado la serie en la categoría de "miedo" y "violencia", lo que retrata sus principales ingredientes.

La periodista madrileña se mantuvo firme en su postura y aunque confesó haber visto una parte de la serie, no cree que su hijo deba verla: "Hay una edad para cada cosa. [...] Hay un montón de opciones para ellos, incluso fuera de las pantallas". La serie de la plataforma estadounidense está recomendada para mayores de 16 años, tanto por la extrema dureza que deja ver en numerosas ocasiones, como por la sucesión de episodios sádicos.

Nueva y última temporada de su programa

La popular presentadora regresa con una nueva entrega de '¿Dónde estabas entonces?', un programa que rescata del pasado los eventos más destacados de la década de 2010. Esta será la cuarta y última temporada del formato producido por Atresmedia, en la que se tratarán temas como la tercera victoria de España en la Eurocopa, el comienzo del romance entre Shakira y Piqué o la significativa restauración del Ecce Homo a manos de Cecilia Giménez.