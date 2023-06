Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

"El Faro", pódcast de la Cadena SER presentado por Mara Torres, ofrece cada noche de lunes a viernes diferentes historias, entrevistas, temas de conversación y puntos de vista. El episodio del 20 de junio de 2023 ha acogido a la actriz Ana Polvorosa, la cual ha compartido con la presentadora varias reflexiones sobre su profesión. Lo ha hecho repasando algunos de sus trabajos más notables, entre los que no podía faltar su papel de Lorena en la popular serie 'Aída'.

Ana Polvorosa y Mara Torres en "El Faro"

Tras hablar de sus inicios en la actuación con tan solo 11 años,. "Cuando hice el casting me creía que era para '7 vidas' y luego nos contaron que iban a hacer el spin off", comentaba la actriz sobre el proceso de selección de los actores. Polvorosa también ha compartido con Mara Torres cómo fue actuar en la serie y su relación con el equipo y resto del reparto. "", decía la actriz en el programa.

"Ese fue uno de los momentos de mi vida importantes, en los que tomé una decisión muy importante", ha dicho la actriz comentando el momento en el que decidió irse de 'Aída' sin tener ni siquiera otro proyecto. "Fue una necesidad a nivel personal. [...] Creo que hay que correr ciertos riesgos en la vida", comentaba. Torres ha querido preguntarle a demás si volvería a hacer del personaje de Lorena si la serie volviese en un hipotético futuro. "No lo sé, me lleno de dudas respecto a esto", ha respondido ella.

Su relación con Eduardo Casanova

Ana Polvorosa y Eduardo Casanova fueron durante muchos años compañeros en la serie 'Aída', forjando un gran vínculo de amistad y profesional que se extendería mucho más allá de la serie de Telecinco. Casanova ha contado con ella para formar parte del reparto de varios de sus proyectos como director, como sus largometrajes "Pieles" o "La Piedad". "Con él no he tenido nunca miedo. [...] Quiero acompañarle y me siento muy honrada y orgullosa de que quiera contar conmigo también para sus historias", ha compartido la actriz con respecto a su relación para con el trabajo del director.