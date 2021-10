Los rumores de infidelidad continúan merodeando alrededor de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja se marchó de retiro a Matalascañas para concentrarse en nuevas composiciones y aprovechó una noche de descanso en el núcleo costero para salir de fiesta. Allí se le vio hablando durante un largo rato con una mujer que, según se ha conocido, era la novia del dueño del hotel en el que se alojaba el sevillano. Esto ha derivado en multitud de teorías sobre una posible aventura amorosa del que fuera autor de temas como "Quítate el top" o "Así soy yo".

Ana Rosa opina sobre la posible infidelidad de Kiko Rivera

Ante la cascada de especulaciones que han ido surgiendo con el paso del tiempo, su actual pareja Irene Rosales, no pudo contenerse más y el jueves 14 de octubre decidió entrar por teléfono en 'Sálvame' para defenderle. La colaboradora admitía estar harta de la situación y no dudaba en poner la mano en el fuego por Rivera: "Yo creo que ya tiene todo un límite. No tengo ningún tipo de problema con mi marido. [...] Mis hijas no tienen que seguir escuchando y viendo esto cuando mi marido no ha hecho absolutamente nada. Si estoy con mi marido a día de hoy es porque estoy segura al 100% de él y ni siquiera le he pedido explicaciones", comentaba de manera tajante.

De igual modo, la de Ginés también se pronunciaba acerca de la desavenencia originada entre Anabel Pantoja y Kiko tras la ausencia de este en la boda de su prima por el reciente fallecimiento de su abuela materna, el cual le dejó desolado y sin salir de casa durante varios días: "Mi marido, lo que no se veía era capaz de ese día volver a hacer un viaje y volver a una boda. [...] Yo con Anabel tengo relación, la quiero muchísimo, para mí es como una hermana", aclaraba.

Ana Rosa apoya a Irene y Kiko

El 15 de octubre se ponía sobre la mesa el asunto de la posible infidelidad de Rivera en 'El programa de Ana Rosa' y su conductora apuntalaba el alto grado de exageración que estaba alcanzando el tema por unas simples imágenes del cantante dialogando en tono amable con otra mujer, a la que además conoce la propia Rosales: "Se ha montado una película que no tiene ni pies ni cabeza", señalaba la presentadora madrileña antes de plantear al resto de colaboradores qué problema hay en que una persona casada mantenga una conversación con otra: "Es ridículo", sentenciaba.