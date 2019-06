Ana Rosa Quintana, cansada de Pablo Iglesias: "Que le den un ministerio y nos deje en paz"

La actualidad política continúa siendo uno de los temas más destacados de los diferentes magazines matinales. Tras las pasadas elecciones generales, el futuro político del país sigue siendo un completo misterio. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, está dispuesto a formar gobierno con el PSOE si Pedro Sánchez le concede un ministerio. Tras la negativa y la poca iniciativa de los políticos, Ana Rosa Quintana ha querido transmitir abiertamente su opinión.

'El programa de Ana Rosa' analiza la actualidad política del país

'El programa de Ana Rosa' analizaba la actualidad política y la inviabilidad de repetir las elecciones, cuando la presentadora se mostró claramente molesta con la incapacidad de los políticos para llegar a un acuerdo. "Yo ya voy a hacer una petición popular para que a Pablo Iglesias le den un ministerio y nos deje en paz ya", afirmaba Quintana ante la insistencia de Podemos al PSOE.

Sin embargo, una colaboradora del programa afirmaba convencida que el Partido Socialista no estaba dispuesto a darle ninguna cartera ministerial a Pablo Iglesias. Ante esto, Quintana quiso añadir: "Después de llevar un mes pidiendo, pidiendo, pidiendo... Si no se lo dan, va a quedar fatal".

Podemos vs. Quintana

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana tiene roces con la formación morada. Juan Carlos Monedero, ex dirigente de Podemos, fue invitado al programa tras las elecciones. Al ser preguntado por el posible apoyo de Podemos en una investidura del PSOE, Monedero no respondió. Tras insistir, aseguró que Ana Rosa tenía más influencia en la derecha que él en Podemos y la calificó como la "futura lideresa de la derecha española".